Trump anuncia que durante su viaje a Asia podría mantener una reunión con Kim Jong-un

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este lunes que durante su viaje por Asia podría mantener una reunión con varios líderes, entre ellos Kim Jong-un. El mandatario, antes de partir a su gira asiática, en la que visitará Filipinas y China, ha adelantado también sus reuniones con Vadimimir Puntin y Xi Jinping.

Trump mantuvo un contacto con los periodistas acreditados en la Casa Blanca y ha asegurado que, durante su viaje a Asia para participar en la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, que se celebrará en Manila, y en la cumbre del Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC) en Shenzhen, en China, dará un discurso muy impotente y se reunirá con el presidente chino y el mandatario ruso. Después, ha adelantado que podría mantener una reunión con el líder norcoreano Kim Jong-un, sobre lo cual ha agregado que «eso será bueno» y que «tenemos la oportunidad de lograr mucho».

-NOTICIA EN AMPLIACIÓN-