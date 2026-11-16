Armando Betancor (Kepler-Karst): «Hemos pasado de la cultura del entierro a la cultura del rescate»

El abogado y administrador concursal Armando Betancor, de la firma Kepler-Karst, ha asegurado que la reforma de la Ley Concursal ha transformado la manera de afrontar la insolvencia en España. Ha citado los casos de Celsa y Room Mate como prueba de que los acreedores y los jueces ya priorizan salvar empresas frente a liquidarlas.

Betancor ha intervenido en una mesa redonda sobre la nueva cultura de la reestructuración empresarial, celebrada en una jornada jurídica de OKDIARIO. Junto a él han participado Ana Burgos, de Valoralia, y Daniel Gómez de Arriba, de Martínez-Echevarría. La moderación ha sido del juez mercantil Andrés Sánchez Magro.

“Sinceramente creo que hemos pasado de la cultura del entierro a la cultura del rescate”, ha afirmado. Durante años, las insolvencias terminaban en unas exequias empresariales; hoy, según el abogado, “lo importante en estos momentos es tratar de salvar la empresa”.

El ponente ha destacado que los acreedores “han tomado un papel muy significativo” en las decisiones del deudor, tanto cuando asesora a compañías como cuando lo hace a acreedores.

Betancor ha puesto como ejemplo a Celsa, una de las grandes siderúrgicas del país, cuya potencial salida a bolsa se había publicado el día anterior en un periódico económico.

En ese proceso, los acreedores “han sacrificado parte de su deuda, la ha convertido en capital, han reestructurado la compañía”. El juez, ha añadido, se limitó a validar el trabajo realizado.

El abogado ha querido romper también un tópico: los planes de reestructuración no son un traje a medida para grandes grupos. “Los planes de reestructuración sirven para pequeñas y medianas empresas”, ha subrayado, y ha recordado que la ley prevé un régimen especial para ellas.

Según Betancor, el juez de lo mercantil “sólo santifica lo que las partes ha permitido”. Los planes, en su opinión, no dejan de ser “contratos entre acreedor y deudor”, cada vez más sofisticados gracias a grandes despachos y asesores financieros.

Sobre las clases de acreedores diseñadas a medida, ha admitido que en ocasiones se han intentado soluciones cuestionables que después han corregido los tribunales.

En su experiencia, “construir un plan de reestructuración sin consensuarlo con el acreedor es mucho más complicado”. Igual de difícil es para el acreedor imponer un plan para tomar el control de la compañía.

De ahí, ha explicado, la figura del experto en reestructuración, que aporta “cierta independencia u objetividad”. Su labor, ha defendido, “debería ser un trabajo muchísimo más sofisticado” para determinar el valor real de la empresa y su capacidad de pago.

Caso Room Mate

Betancor ha relatado el caso de la cadena hotelera Room Mate, propiedad de la familia Sarasola. La pandemia de COVID y la falta de apoyo de la SEPI la obligaron a solicitar el concurso.

El objetivo, ha explicado, era salvar el tejido productivo, los contratos de trabajo y los de arrendamiento. Diseñaron un proceso “muy similar al prepack” y acudieron al mercado: “Obtuvieron muchísimas cartas de interés”.

Finalmente, un inversor se comprometió a “asumir los contratos de arrendamiento, los contratos de trabajo” y mantener la unidad productiva. Betancor ha calificado de “excelente” la labor del Juzgado de lo Mercantil número 14 de Madrid.

Sobre las administraciones públicas, ha reconocido que la Unión Europea y el legislador “nos ha puesto el corsé” en la negociación del crédito público, aunque ha matizado que no siempre son las culpables de que una empresa acabe en concurso.

Como cierre, Betancor ha insistido en la anticipación. “Hay que adelantarse a la insolvencia, hay que saber leer bien los balances”, ha recomendado.

Implicado desde 2002 en la unidad concursal de una gran firma auditora, ha defendido que el empresario “tiene derecho a equivocarse” e incluso “el derecho a ser insolvente”. Y ha recordado: “Insolvencia no es quiebra de liquidación”.

También ha querido elogiar a los jueces de lo mercantil, a los que ha definido como muy formados. Con ellos, ha concluido, “somos modelo también en Europa”.

Para Betancor, el mensaje es claro: con la nueva ley, la insolvencia ya no es una sentencia de muerte, sino una enfermedad que se puede tratar, siempre que el empresario no espere a llamar al médico cuando ya solo queda el forense.