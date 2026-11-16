Ana Burgos (Valoralia): «Mientras estás vivo tienes la capacidad de vender mejor y antes»

La abogada Ana Burgos, titular de la mercantil Valoralia, ha defendido que la reforma concursal ha provocado “un cambio radical” en la forma en que los empresarios afrontan la insolvencia. Según ha explicado, el empresario que antes se escondía ahora da la cara, negocia con sus acreedores y puede vender su empresa a valor de mercado en lugar de verla subastada como chatarra.

Burgos ha participado en una mesa redonda sobre la nueva cultura de la reestructuración de empresas, celebrada en una jornada jurídica de OKDIARIO. En la mesa también han intervenido los abogados Armando Betancor y Daniel Gómez de Arriba, con la moderación del juez Andrés Sánchez Magro.

La ponente ha situado el punto de inflexión en la transposición de la directiva comunitaria y en la Ley 16/2022. “Por supuesto, ha habido un cambio”, ha afirmado.

Para ilustrarlo, ha descrito cómo llegaba antes un empresario a su despacho: “Casi a escondidas, sus trabajadores no se podían enterar, sus competidores menos”.

Aquel empresario, ha añadido, presentaba el concurso “sabiendo que su vida se había terminado”. En muchos casos no solo la de su sociedad, sino también la personal, porque había avalado las operaciones: “Era su muerte civil en vida”.

Fin de la chatarra

El desenlace habitual era la liquidación, una almoneda en la que los bienes se malvendían al mejor postor. “Los activos eran más que nada valorados como chatarra”, ha recordado Burgos.

Frente a ese escenario, la abogada ha descrito un empresario que ahora se presenta dispuesto a negociar. Según ha relatado, el mensaje que ahora escucha es: “Voy a hacerle frente a los acreedores, voy a ir de su mano, voy a plantear un plan de viabilidad”.

En ese proceso, ha señalado, entran en juego expertos en reestructuración y entidades especializadas como Valoralia, capaces de analizar “a valor de mercado lo que puede ser una sociedad en una situación previa a la crisis”.

La conclusión, a su juicio, es evidente: el valor de esa empresa “va a ser mucho mejor de lo que sería una venta en chatarra una vez en concurso”.

Burgos ha subrayado además que los planes de reestructuración no se limitan a un convenio con quitas y esperas. También permiten “modificaciones estructurales en las compañías, capitalización de créditos” y desinversiones en activos no estratégicos.

Esas desinversiones, ha explicado, pueden suponer “una inyección de tesorería necesaria en un momento dado”.

Venta de activos

Preguntada por cómo vender activos dentro de un proceso de reestructuración, Burgos ha considerado que la protección que ofrece este marco crea las condiciones ideales. Ese periodo es “un contexto idóneo para vender la compañía, es un contexto idóneo para vender activos singulares”.

La ponente ha destacado la aparición de “nuevos actores”, entre ellos las entidades especializadas que captan compradores, valoran el activo y buscan la mejor salida para la empresa, una unidad productiva o una serie de activos.

El contraste con la vía concursal tradicional, ha insistido, es enorme. Si se espera al concurso, “al final lo que se vende es los activos en chatarra y con un valor cero”.

En cambio, mientras la compañía esté en plena actividad, “aquello valdrá”, ha resumido.

Por ello ha recomendado que el empresario actúe incluso antes de un plan de reestructuración, contratando una entidad especializada que valore la empresa, consiga ofertas en el mercado y encuentre “un socio viable para que aquello siga”.

Durante más de dos décadas, desde la aprobación de la Ley Concursal de 2003, las empresas que pasaron por los juzgados de lo mercantil han acabado casi siempre en liquidación. Sánchez Magro ha cifrado ese fracaso en un “97% de casos liquidación”.

En la vieja cultura concursal, el empresario llegaba de puntillas y salía sin nada. La receta de Burgos le pide justo lo contrario: entrar por la puerta grande, con la empresa todavía en marcha y la tasación en la mano.