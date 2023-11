Un joven de 15 años ha asesinado a un compañero de clase y ha herido de gravedad a otro en un tiroteo que ha tenido lugar en un colegio de Alemania. Los hechos han tenido lugar este jueves en un tiroteo en la escuela Waldbach situada en la ciudad alemana de Ofenburgo, en el suroeste de Alemania, según informa la Policía del país. Un tiroteo que se produce en Alemania después de que hace meses se registrase otro suceso en el que se asesinara a ocho personas en una iglesia también a tiros.

El presunto autor de los disparos tiene 15 años que fue detenido por las autoridades poco tiempo después de producirse el tiroteo, que se registró este jueves al medio día. La Policía de la localidad del estado de Baden-Wurtemberg.

A student who was seriously wounded in a school shooting in southwestern Germany has died, police say. https://t.co/Y1dqLbzC9M

— DW News (@dwnews) November 9, 2023