El infierno está cada vez más cerca: Turquía produce su primer misil hipersónico diseñado para drones con alcance superior a los 150 km

Turquía ha producido su primer misil hipersónico aire-tierra con un alcance de hasta 150 kilómetros que está diseñado para ser lanzado desde vehículos aéreos no tripulados. La empresa Roketsan ha sido la encargada de diseñar el nuevo IHA-230, similar al TRG-230, con la gran particularidad de que podrá ser arrojado desde drones. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el misil hipersónico con el que Turquía da un salto importante en cuanto a defensa.

El conflicto de Oriente Medio y la capacidad de resistencia que está demostrando Irán ante Estados Unidos e Israel ha puesto en alerta a todo el mundo que intuye que una gran guerra está por venir. Por ello, desde muchas partes del planeta se están rearmando con el objetivo de estar listos para un hipotético conflicto donde primará lo tecnológico. Por ello, Donald Trump ya avisó en su día de que los países debían destinar el 5% de su PIB al gasto militar. Pedro Sánchez no escuchó los consejos del presidente de Estados Unidos, pero parece que desde Turquía sí lo han hecho.

Y es que el país, durante el conflicto, ha estado bajo la amenaza de los misiles de Irán; ha desarrollado su primer misil hipersónico aire-tierra para ser lanzado desde drones. Su nombre es el IHA-230, también conocido como UAV-230, y tiene una alcance de más de 150 kilómetros. Roketsan ha sido la encargad de fabricar un arma militar que sitúa al ejércico turco a la vanguardia de Europa.

Así es el misil hipersónico de Turquía

«El UAV-230, que puede operar de día y de noche, es un arma eficaz que se utiliza contra objetivos terrestres y marítimos fijos, sistemas de radar y comunicación de defensa aérea, vehículos terrestres o marítimos ligeramente blindados, instalaciones críticas como centros de mando, personal y objetivos de oportunidad», dice en su página web Roketsan sobre el IHA-230 que es la evolución del TRG-230, que actualmente es de uso terrestre.

La empresa que ha fabricado este misil hipersónico informa que su alcance puede ser de más de 150 kilómetros y que está equipado con una ojiva de fragmentación que «utiliza diferentes versiones de esta ojiva contra distintos tipos de objetivos». «El sistema se prepara para su misión tras completar el proceso de preparación del disparo antes de abandonar el UAV. Tras su liberación, cae libremente en el aire durante un tiempo determinado y enciende automáticamente su motor de combustible sólido», informa el fabricante de este obús.

«El UAV-230 se guía con precisión hacia el objetivo gracias a su sistema de guiado inercial con soporte GNSS, que proporciona una contramedida contra los sistemas de interferencia. El sistema funciona con capacidad de ‘dispara y olvida’. Ofrece al usuario la oportunidad de utilizarlo en misiones críticas sin necesidad de infiltrarse profundamente en posiciones enemigas», indica. Las características del primer misil hipersónico de Turquía son las siguientes: