La OTAN ha interceptado en el espacio aéreo de Turquía un cuarto misil lanzado desde la dictadura de los ayatolás de Irán. Según el Ministerio de Defensa turco, el proyectil era un misil balístico que entró en el espacio aéreo del país antes de ser «neutralizado» por los sistemas de defensa aérea y antimisiles desplegados por la OTAN en el Mediterráneo.

Las autoridades han confirmado que la interceptación se produjo de forma efectiva y que no se han registrado daños materiales ni víctimas en territorio turco como consecuencia del incidente.

Es la cuarta vez que misiles lanzados desde la dictadura de los ayatolás de Irán han sido interceptados tras atravesar o aproximarse al espacio aéreo turco, lo que ha elevado la preocupación sobre la estabilidad regional y la posibilidad de una expansión del conflicto. Las defensas aéreas desplegadas en la zona han demostrado una alta capacidad de respuesta ante este tipo de amenazas, en un contexto en el que la vigilancia aérea se ha intensificado notablemente.

Turquía, miembro de la OTAN, ha informado de que mantiene una coordinación estrecha con el secretario general de la organización, Mark Rutte, y con sus aliados para garantizar la seguridad del espacio aéreo nacional. Turquía, como miembro clave de la alianza, desempeña un papel estratégico en el flanco oriental, especialmente en escenarios de tensión con países de Oriente Medio.

Por su parte, la OTAN ha reforzado su despliegue defensivo en la región con sistemas antimisiles y unidades de vigilancia aérea, con el objetivo de prevenir cualquier posible impacto de misiles balísticos en territorio aliado. Estas medidas forman parte de la estrategia de disuasión y defensa colectiva de la organización.

La dictadura de los ayatolás de Irán ha negado haber autorizado dichos lanzamientos y ha solicitado a Ankara que iniciara una investigación conjunta sobre el asunto.

Este lunes se cumple el día 31 de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra la dictadura de los ayatolás de Irán. En esta jornada se ha registrado una extraordinaria escalada simultánea en los frentes militar, diplomático y económico.

Los ayatolás de Irán han lanzado múltiples oleadas de ataques con misiles contra Israel —incluidos impactos confirmados en Beer Sheva—. Mientras tanto, han atacado una planta desalinizadora de agua en Kuwait, donde murió un trabajador indio. También han golpeado instalaciones militares estadounidenses en Bahréin, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait e Irak en una campaña coordinada de ataques regionales.

La Guardia Revolucionaria Islámica, los sicarios de los ayatolás, han confirmado formalmente la muerte del comandante de la Armada, el almirante Alireza Tangsiri —cinco días después de que Israel y el Centcom anunciaran su fallecimiento.

El presidente de EEUU Donald Trump ha lanzado declaraciones contradictorias: afirmó que el «cambio de régimen» ya se había producido, ya ha calificado a los actuales líderes iraníes de «muy razonables», describió las negociaciones como «extremadamente bien».