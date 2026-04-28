El «hombre del papel» de la cena donde intentaron matar a Trump: quién es el mentalista de ‘America’s Got Talent’

Oz Pearlman ha sido apodado como el «hombre del papel» de la cena de gala de Washington donde intentaron matar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el pasado sábado 25 de abril. A continuación, te contamos quién es Oz Pearlman, el mentalista de America’s Got Talent. El protagonista del vídeo que se ha viralizado tras el caos en la Cena de Gala de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca es Oz Pearlman, un mentalista profesional conocido en Estados Unidos por sus espectáculos de lectura mental y predicciones, y por su paso por el programa America’s Got Talent, donde alcanzó gran notoriedad.

Pearlman, apodado también Oz the Mentalist, iba a ser el artista invitado para la gala celebrada en el Hotel Washington Hilton. El momento que ha generado la viralidad en redes sociales es un fragmento en el que Pearlman realiza uno de sus trucos característicos: escribir o revelar una predicción en un trozo de papel tras interactuar con miembros del público. Este tipo de números, basados en psicología, sugestión y técnicas de ilusionismo, son habituales en su carrera y han sido presentados en numerosos programas de televisión y eventos en directo. Coincidió con los segundos previos a los que Trump fue evacuado después de que se escucharan disparos.

Así desalojaron a Trump de la gala.

Disparos cerca de la cena de corresponsales en la que se encontraba Trump en DC.

Hay una o dos personas bajo custodia.

Y aunque el servicio secreto no quiere que regrese, se espera que Trump quiera volver para terminar su discurso.

Publicó un… pic.twitter.com/mxO7EMETvX — Carla Angola TV (@carlaangola) April 26, 2026

Oz Pearlman ha aparecido en múltiples programas, ha trabajado en eventos deportivos de la NFL, y ha realizado actuaciones para famosos, equipos profesionales y líderes políticos. Su estilo combina entretenimiento escénico con la ilusión de «leer la mente», lo que le ha convertido en uno de los mentalistas más reconocidos del país.

En las últimas horas, su nombre ha ganado una enorme repercusión precisamente por la coincidencia temporal entre su actuación y el incidente de seguridad, lo que ha llevado a que en redes sociales se le apode como «el hombre del papel». No obstante, no existe evidencia de que su actuación tuviera relación con los hechos posteriores ni con el operativo de seguridad desplegado en el evento.