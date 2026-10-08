En Finlandia están buscando españoles para trabajar: se ofrecen trabajos de 3.300 euros para puestos de profesor

En España, cada vez son más los profesionales cualificados que buscan salidas en el extranjero que les ofrezcan mejores condiciones y salarios. Los países escandinavos en los últimos años han sido países donde muchos españoles deciden poner rumbo para trabajar durante un tiempo, ya que los salarios son muy superiores, lo que les permite tener capacidad de ahorro y unos años más tarde volver a España con un ‘colchón’.

En el caso de Finlandia, se ha convertido en un país de mucho interés gracias a un programa que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Helsinki dirigido al profesorado de otros países. Esta oportunidad ya la están aprovechando profesionales españoles que miran al extranjero en busca de mejores condiciones de vida.

Plan del Ayuntamiento de Helsinki con los profesores

Finlandia tiene urgencia por contratar profesionales del extranjero como respuesta a una reforma educativa en Finlandia. La nueva norma establece que dos tercios del personal docente de las escuelas infantiles sean graduados universitarios, dejando obsoleta la anterior, que tan sólo exigía un tercio de los profesores. Se calcula que las ciudades finlandesas necesitan de urgencia 9.000 profesores titulados.

Requisitos obligatorios

Para poder tener oportunidad de optar por estos puestos de trabajo, el ayuntamiento finlandés pide unos requisitos mínimos. En primer lugar y como se menciona con anterioridad, es indispensable contar con una titulación universitaria en Educación Infantil, obtenida en España. El título se convalida mediante el sistema europeo de reconocimiento de cualificaciones.

En cuanto a idiomas, se exige un nivel de inglés B2 para la fase inicial de comunicación. No es necesario para la postulación hablar finés, pero el candidato debe comprometerse a estudiarlo para obtener la plaza. El programa internacional financia un curso intensivo de finés previo al traslado para alcanzar un nivel B1.

¿Cuáles son las condiciones laborales?

El programa ofrece una relación laboral de carácter público e indefinido, es decir, contrato fijo. El sueldo base se sitúa en torno a los 3.224,6 euros brutos al mes. A esta cifra se suma un complemento de entre el 3 y el 8% en función de la experiencia previa del docente. La nómina neta estimada se quedaría entre 2.400 y 2.700 euros netos mensuales.

En el mes de julio, se percibirá un extra equivalente al 50% del sueldo mensual. En cuanto a la jornada laboral, son 38,25 horas de semana laboral. El contrato estipula entre 23 y 28 días de vacaciones anuales, sumando 5 días adicionales festivos del propio sistema local.

Otros beneficios

El Ayuntamiento de Helsinki garantiza y gestiona todo lo relacionado con el alojamiento de los docentes. A su llegada se les asignará también un bono anual de 550 euros destinado a gasto de cultura, deporte, bienestar o transporte público.

El trabajador contará, aparte de con la sanidad pública, con una cobertura de sanidad privada financiada por el propio ayuntamiento. EL entorno de trabajo del que podrán disfrutar los docentes es de primer nivel, con un ratio de 7 niños por docente y presencia de al menos 2 adultos por aula.