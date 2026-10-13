Finlandia busca voluntarios para describir los aromas de sus islas, con un sueldo de 2000 € y alojamiento gratuito: el único requisito es tener un olfato refinado

¿Te imaginas viajar a Finlandia, alojarte gratis en sus islas y cobrar 2.000 euros por describir lo que hueles? Esta propuesta existe y tiene una finalidad turística: promocionar el archipiélago de Turku a través de un sentido que suele pasar desapercibido en las guías de viaje. La organización busca a una persona capaz de identificar y explicar los aromas de sus paisajes, desde la brisa marina hasta los bosques de pinos, las saunas y el pan recién horneado. La experiencia tendrá lugar en mayo o junio de 2027 y la convocatoria está abierta hasta el 25 de octubre de 2026.

Un trabajo de 2.000 euros con viaje y alojamiento incluidos

La persona seleccionada recibirá 2.000 euros brutos por el encargo completo, además de la compensación por vacaciones que corresponda legalmente. El trabajo durará entre cinco y siete días y se desarrollará durante mayo o junio de 2027. La organización también cubrirá los gastos del viaje y el alojamiento durante la estancia. Por tanto, no se trata de un voluntariado sin remuneración, sino de una colaboración profesional de corta duración con una finalidad promocional.

¿En qué consiste el trabajo de oler las islas?

La misión será explorar los aromas característicos del archipiélago y describirlos de forma que despierten el interés de futuros visitantes. Entre las experiencias previstas figuran percibir el aire del mar, los pinares, el ambiente de las saunas finlandesas y el olor del pan recién hecho.

Además, la persona elegida tendrá que documentar la experiencia mediante fotografías y vídeos. Al finalizar, deberá presentar un informe con sus impresiones y valoraciones sobre los aromas descubiertos.

Los requisitos para presentarse

No es necesario tener estudios de perfumería ni experiencia profesional identificando fragancias. La organización busca a alguien con capacidad de observación, creatividad y facilidad para explicar lo que percibe, además de desenvolverse con naturalidad delante de una cámara.

Sí hay condiciones concretas: tener al menos 18 años, disponer del derecho a trabajar en Finlandia tanto al solicitar el puesto como durante la estancia y contar con equipo para grabar vídeos y hacer fotografías, como un teléfono móvil. También es imprescindible estar disponible durante todo el periodo de trabajo.