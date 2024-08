Felipe González, ex presidente del Gobierno, ha acusado al dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, de alterar los resultados de las elecciones del pasado 28 de julio «acta a acta». El ex jefe del Ejecutivo español ha pedido que se realice una verificación internacional del resultado de las elecciones de Venezuela. González ha dicho este martes que debe realizarse «pronto», ya que el régimen de Maduro cuenta con un «grupo chino» que intenta manipular las actas electorales.

El ex líder socialista ha pedido que la comprobación de las actas la realice una organización internacional independiente «no dependiente del Estado, de Maduro, ni del Gobierno», ya que están controlados por el dictador. Felipe González ha alertado de que el régimen de Venezuela ha contratado a un grupo especializado para «meterse en el sistema» y alterar «acta por acta» el resultado de las elecciones.

González ha advertido de que hay «unos especialistas chinos» que «parece que están trabajando en la alteración del sistema», aunque «necesitan tiempo» para llevarlo a cabo. El ex presidente del Gobierno ha asegurado que este es el motivo por el que el Consejo Nacional Electoral, bajo el control de Maduro, aún no ha hecho públicas las actas electorales que demostrarían el amaño del proceso.

Felipe González ha insistido que el proceso tiene que estar supervisado por un organismo internacional, ya que es la única forma de «evitar lo peor» y hacer respetar la voluntad de los ciudadanos. El ex presidente está convencido de que Edmundo González, candidato de la oposición, ganó a Maduro con una amplia ventaja, a pesar de la «truculencias» del régimen, que ha manipulado los censos y han impedido votar a la mayoría de los venezolanos en el extranjero.

El socialista ha considerado que la presión de los venezolanos para recuperar su libertad es «abrumadora». Las calles de Venezuela se han llenado desde el día de las elecciones de cientos de miles de personas que protestan contra el fraude electoral cometido por el dictador. González ha catalogado de «absoluta ineficiencia» la gestión del régimen y de «ruina» a un país donde se paga un salario de «un dólar al día»,

El ex dirigente socialista también ha asegurado que la oposición venezolana, con la que tiene línea directa, está dispuesta a negociar la transición con el chavismo, con la «reconciliación» como objetivo. «Hay una propuesta de reconciliación, no de ajuste de cuentas por parte de la oposición», insiste el socialista. Aunque los legítimos ganadores de las elecciones no podrían problemas a la salida del país de Maduro y de otros dirigentes de Venezuela si la transición tiene lugar, según ha informado Felipe González.

González ha aprovechado para atacar al también expresidente socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, por su vinculación con el régimen de Maduro. Zapatero estuvo presente como observador internacional durante las elecciones de Venezuela a petición del propio dictador y Felipe González le ha señalado por no haber pedido la revisión de las actas electorales. Zapatero viajó a Venezuela como observador del proceso electoral junto a una delegación de Grupo de Puebla, un foro de líderes de izquierda de Hispanoamérica y Europa. Zapatero es el único de los miembros de la delegación que ha aceptado el resultado electoral.

Maduro perpetró un grave amaño electoral el pasado 28 de julio para perpetuarse en el poder. El Consejo Nacional Electoral, controlado por el régimen, dio la victoria al dictador después de un supuesto intento de ataque informático. La mayoría de líderes internacionales han pedido a Maduro que publique las actas para dar transparencia y legitimidad al proceso, pero el dictador ha hecho oídos sordos. Sólo 13 horas después del fraude electoral, Maduro se proclamó presidente de Venezuela. Mientras, algunos países ya han reconocido a Edmundo González, candidato de la oposición, como legítimo presidente de Venezuela.