Después de que la eurodiputada socialista Eva Kaili admitiera este martes su implicación en la trama de corrupción y de sobornos de la Eurocámara, van apareciendo nuevos detalles que extienden la sombra de sospechas del Qatargate dentro del grupo socialista del Parlamento Europeo. Un nuevo hecho revelador se produjo el pasado 1 de diciembre -ocho días antes del arresto de la griega por la policía belga- cuando se reunió la Comisión de Libertades Civiles que preside el ex ministro socialista y eurodiputado español Juan Fernando López Aguilar.

Dicho comité tenía que votar un asunto clave, la exención de visados a los ciudadanos procedentes de Qatar, una cuestión que impulsó la propia Comisión Europea en abril y que debía pasar el trámite de la comisión comandada por el exministro español y que luego pasaría al pleno de la Eurocámara para ser votada.

Las razones aducidas por la Comisión Europea para sugerir el levantamiento de restricciones no estaban exentas de polémica: «la exención de visado a los ciudadanos de Qatar que viajen a la UE sería provechosa para la economía de la UE, y beneficiaría en particular al sector turístico. Aunque persisten retos en el ámbito de los derechos humanos y las libertades fundamentales, Qatar ha experimentado procesos de transformación social en lo que respecta a los derechos de la mujer, los derechos laborales, la libertad religiosa y el diálogo interconfesional».

Todo estaba saliendo desde hacía meses como querían los implicados en el Qatargate, pero como Eva Kaili no se fiaba del resultado que pudiera salir de la comisión no se ruborizó lo más mínimo a la hora de entrar a la reunión, a pesar de no ser miembro ni sustituta, y dar su voto a favor del levantamiento de los visados. Pero no lo hizo ella sola. También le acompañaron sus compañeros socialistas Marc Tarabella y Alessandra Moretti. Ninguno de ellos es miembro de dicha comisión y votaron bajo la mirada atónita del resto de colegas allí reunidos y el silencio inexplicable del ex ministro español, que presidía la reunión.

Tanto Marc Tarabella y Alessandra Moretti han sido asociados de alguna forma a la trama impulsada por Qatar para sobornar a eurodiputados y lograr expandir su influencia e intereses en la UE. Así, la pareja de Eva Kaili, el italiano Francesco Giorgi, aseguró hace unos días que el eurodiputado belga Marc Tarabella se benefició de la organización a través del exparlamentario italiano también detenido, Pier Antonio Panzeri.

El 11 de diciembre agentes de la unidad anticorrupción de la Fiscalía belga entraron en el domicilio de Tarabella y aunque no fue detenido le confiscaron el ordenador y su teléfono móvil. Tarabella es vicepresidente de la delegación para las relaciones con la Península Arábiga y sustituto en la delegación para las relaciones con China.

Durante la semana del 24 de noviembre, cuando se votó la ya conocida como resolución de la infamia sobre Qatar, respaldada por Eva Kaili y los socialistas españoles, Tarabella lanzó un alegato en defensa del país del Golfo Pérsico: «Queda mucho por hacer, pero Qatar es un país que ha emprendido el camino de la reforma».

Presidida por López Aguilar

Por su parte, la socialista italiana, Alessandra Moretti, quien también fue a votar junto a Tarabella y Kaili el 1 de diciembre en la comisión presidida por López Aguilar, es conocida por su amistad con ambos y ha visitado Qatar por lo menos una vez en compañía de Tarabella. Uno de sus asistentes, Federico Garbagnati, fue sometido a registro domiciliario el fin de semana de la detención de la socialista griega.

Aunque Moretti no aparece directamente implicada en las investigaciones de la fiscalía belga, sus conexiones con Kaili y Tarabella, no han evitado que se hable de ella a la hora de descifrar lo que se ha estado orquestando en el Parlamento Europeo desde hace meses para blanquear la imagen del régimen autocrático de Qatar.

Al final, en la Comisión de Libertades Civiles (LIBE) acabaron votando 11 socialistas de los cuales los tres mencionados (Kaili, Tarabella y Moretti) no eran miembros. El socialista español López Aguilar votó con el otro español de su grupo, Javier Moreno, en la misma línea que Kaili, Tarabella y Moretti, es decir, a favor de levantar los visados a los ciudadanos qataríes. El resultado final de la votación terminó con 42 votos a favor y 16 en contra. La votación del 1 de diciembre jugará un papel fundamental sobre la causa abierta contra Eva Kaili.

Gonzalo Mercado