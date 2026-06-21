EEUU e Irán buscan el acuerdo de paz definitivo en Suiza y en plena tensión por Líbano

Las delegaciones negociadoras de Irán y EEUU están en Bürgenstock (Suiza) para avanzar en las negociaciones tras la firma del preacuerdo para poner fin a la guerra, también en Líbano.

Las conversaciones se mantienen tras la firma de un preacuerdo que ahora mismo atraviesa su primera gran crisis después de que Irán anunciara este sábado el cierre del estrecho de Ormuz en represalia a los ataques israelíes en el sur de Líbano.

El vicepresidente JD Vance ha viajado acompañado de Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno de Donald Trump.

También se encuentran en Suiza el principal negociador iraní y presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, y el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araqchi.

Se espera que la primera reunión entre EEUU e Irán desde la firma del preacuerdo.

Qatar anuncia la creación de «grupos de seguimiento»

La mediación de Qatar desplazada hasta Suiza ha anunciado que la primera reunión entre las cúpulas negociadoras de Estados Unidos e Irán tratará sobre el preacuerdo firmado esta semana para poner fin a la guerra y la creación de «grupos de seguimiento» para vigilar la aplicación de los catorce puntos que conforman el llamado memorándum de entendimiento.

El portavoz de Exteriores de Qatar, Majid bin Mohamed al Ansari, ha informado de la creación de «grupos técnicos especializados para negociar los términos del acuerdo final, que abarcará todos los aspectos del memorando de entendimiento» y de «grupos de seguimiento» encargados de supervisar la implementación del memorando hacia el acuerdo final.

Además, ha celebrado «el compromiso de todas las partes de llevar a cabo el proceso de negociación de buena fe, con el objetivo de alcanzar un acuerdo integral y sostenible».

El portavoz de Exteriores de Qatar manifiesta «el pleno apoyo» del país para «lograr el éxito de las negociaciones» y alcanzar un acuerdo final que promueva «la paz, la seguridad, la estabilidad y la prosperidad sostenibles en la región».

La situación del Líbano domina la primera reunión en Suiza

El fin de las operaciones israelíes en la zona es una condición imprescindible para seguir los 60 días de negociaciones, avisa Irán.

«Espero que podamos avanzar en el tema nuclear y en el alto el fuego en Líbano», afirma el vicepresidente estadounidense, que quiere aprovechar el encuentro para configurar su idea de la «estructura de negociación» que defina los próximos y cruciales 60 días de negociaciones que estipula el preacuerdo.