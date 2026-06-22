EEUU autoriza la venta de petróleo iraní durante dos meses tras los avances en las negociaciones de paz

Los avances en las negociaciones para poner fin a la guerra en Oriente Medio empiezan a materializarse. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos autoriza, temporalmente, la venta de petróleo producido por Irán.

En concreto, Washington concede una tregua de 60 días al emitir este lunes una licencia general de venta de crudo iraní. La autorización llega tras los avances en las «productivas» conversaciones de paz que se están llevando a cabo en Suiza.

Así, queda permitida la producción, entrega y venta de petróleo y otros productos derivados del crudo de origen iraní hasta el 21 de agosto, una relajación de sanciones que llega tras la finalización de la primera sesión de la cumbre para negociar la paz.

«En línea con las conversaciones productivas en curso en Suiza, Irán se ha comprometido a un tránsito libre y abierto en el estrecho de Ormuz y a permitir la entrada de inspectores del Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) a su país. Como parte del marco, el Tesoro ha emitido una licencia general temporal de 60 días que autoriza la producción, entrega y venta de petróleo iraní», ha indicado el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, en redes sociales.

Washington y Teherán dan signos de avances en sus negociaciones tras la reapertura del estrecho de Ormuz, por donde ya han comenzado a circular varios buques, algunos de ellos con bandera iraní.

Vance dialoga con el presidente de Líbano

El presidente de Líbano, Joseph Aoun, ha recibido una llamada del vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, para dialogar sobre el alto el fuego en Líbano. Una conversación que llega en medio de los ataques de Israel.

«La conversación abordó la cuestión de consolidar el alto el fuego en el Líbano, detener la escalada militar israelí y las medidas que deben adoptarse al respecto, incluida la posibilidad de formar una célula para este fin», afirma la institución libanesa en redes sociales.

Pakistán y Qatar, países mediadores en las negociaciones, han asegurado que la primera reunión se ha desarrollado en un «ambiente positivo» y con «avances alentadores». Y así lo ha expresado también el vicepresidente Vance, que asegura que las conversaciones han permitido «avanzar mucho», y a su vez recuerda que aún queda trabajo por hacer.

«Hemos sentado una muy buena base para un acuerdo final exitoso. El acuerdo final es la ‘casa’. Hemos establecido los cimientos; no hemos construido la casa, pero hemos sentado una base sólida para llegar a un buen punto para el pueblo estadounidense», ha declarado en rueda de prensa desde Suiza.