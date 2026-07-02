La casa de los horrores de Ohio: rescatan a 16 niños que vivían en una habitación rodeados de excrementos

La Policía ha rescatado en Columbus (Ohio) a 16 niños que vivían encerrados en una habitación de 4×4 metros rodeados de excrementos. Uno de ellos se encontraba muy enfermo, en estado crítico, mientras que otros presentaban dificultades para comunicarse.

Los niños, de entre 18 meses y 18 años, vivían en «condiciones deplorables», según los informes policiales, y llevaban 4 años encerrados, sin comunicarse con nadie.

La Policía ha detenido a los padres, Gary Siders Jr. y Elizabeth Siders, y a dos de los abuelos, Gary Siders Sr. y Christina Siders, que están acusados de varios delitos, entre ellos, maltrato infantil.

El rescate se produjo de manera fortuita, pues las autoridades se personaron en la casa de la familia Siders por una denuncia de otro tipo. Allí encontraron a 16 niños encerrados en una habitación. Algunos de ellos no supieron ni decir su nombre, mientras que otros se encontraban gravemente enfermos. Dos de ellos tuvieron que ser evacuados en helicóptero ante la gravedad de su estado.

«Si hubiéramos tardado 24 horas más, podríamos haber encontrado víctimas mortales. Algunos de ellos no podían ni hablar. Fue terrible, parecían animales salvajes», ha explicado en una rueda de prensa recogida por NBC el fiscal general de Ohio, Andy Wilson.

Los cuatro detenidos han ingresado en prisión y se les ha impuesto una fianza de 300.000 dólares. Además, se les ha impuesto una orden de alejamiento.