Polonia anunció este miércoles que había hecho retroceder a centenares de inmigrantes que trataban de entrar en su territorio por la frontera de Bielorrusia. Los líderes polacos, en concreto el primer ministro Mateusz Morawiecki, acusan a Bielorrusia de «terrorismo de Estado» por la oleada incesable de inmigración ilegal procedente de Oriente Medio que se ha instalado en las lindes de los dos países de Europa del este.

Por su parte, los centenares de inmigrantes que llegan a las fronteras se han instalado en lo que han bautizado como «La Jungla»: una suerte de poblado improvisado en el que la única fuente de energía es la madera de los bosques colindantes, que usan para calentarse dadas las bajas temperaturas que se registran en la zona, inferiores a 1ºC. La preocupación por la situación sanitaria y alimentaria de los cerca de 2.000 inmigrantes que persiguen entrar en Polonia va en aumento y la ONU ya ha denunciado que su «situación es intolerable».

Los inmigrantes, principalmente de etnia kurda, se agolpan desde hace días en una zona boscosa de la zona oriental de la frontera polaca. Soportan temperaturas gélidas y no tienen mayor acceso a comida o agua en la zona. Lo único que les separa de entrar en Polonia son las grandes alambradas y un importante dispositivo militar que les impide el paso y repele sus intentos masivos de asaltar la frontera.

Desde Europa, acusan al presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, aliado de Rusia y de Vladimir Putin, de ser el responsable detrás de las olas de inmigración: señalan que están atrayendo a inmigrantes de Oriente Medio para luego derivarlos a las fronteras con Polonia, en represalia por las sanciones que la Unión Europea ha impuesto contra Bielorrusia tras la dura represión llevada a cabo por las autoridades después de las elecciones presidenciales de 2020.

Este miércoles, Charles Michel declaró en Varsovia que había «nuevas sanciones sobre la mesa» y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que esperaba «una ampliación de las sanciones» a principios de la próxima semana. «Es un intento de un régimen autoritario de intentar de desestabilizar a sus vecinos democráticos. Y no tendrá éxito», dijo Von der Leyen, tras reunirse con el presidente estadounidense Joe Biden en Washington.

La cuenta de Twitter @Alphaville2021 está haciendo una labor de cobertura informativa muy amplia con fotografías y vídeos desde la propia zona donde se han instalado los inmigrantes kurdos que pretenden entrar en Europa vía Polonia.

Those Kurds at #Belarus #Poland Border, are they #Refugee or #Migrant? I will say most are Refugee. There are Migrant, but they got money take other routes, pay Smugglers, some pay up to $3000 from Minsk to Germany. If these people had money, would not be stuck here with children pic.twitter.com/S7Tg1YHXix

— Lemmy Caution (@Alphaville2021) November 10, 2021