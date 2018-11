Los 27 aprueban el acuerdo del Brexit

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea han aprobado el acuerdo de retirada de Reino Unido de la UE que establece las condiciones de la ruptura entre ambas partes así como la declaración sobre sus futuras relaciones. Así lo ha confirmado el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, a través de su perfil de Twitter.

EU27 has endorsed the Withdrawal Agreement and Political Declaration on the future EU-UK relations.

— Donald Tusk (@eucopresident) November 25, 2018