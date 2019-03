A la hora de elegir tu tabla para practicar snowboard, es importante que sepas si eres regular o goofie. Para ello, puedes seguir esta guía de pasos.

Si deseas aprender a hacer snowboard, e incluso comprarte tu primera tabla, seguramente te van a preguntar si eres regular o goofie, algo que tiene que ver con la posición sobre la tabla, de modo que vamos a ofreceros a continuación, una guía de pasos sobre Cómo saber si eres regular o goofie.

Saber si eres regular o goofie es una las cosas fundamentales antes de ccomenzar a aprender a hacer snowboard. En esencia, regular y goofie son términos que se usan para describir cómo uno se coloca de pie en una tabla de snowboard. En este sentido regular significa que el pie izquierdo se coloca hacia adelante, mientras que goofie significa que el pie derecho se coloca hacia adelante. Se dice que el 70% de quienes practican snowboard en el mundo son regulares y solo el 30% son goofie, pero esto no indica nada o no es algo que tenga que influenciarnos ya que nos tenemos que dejar llevar por la inercia de nuestro cuerpo y como nos sintamos más a gusto. Por lo tanto, es importante determinar cuál eres antes de comenzar a aprender para no terminar complicándote las cosas.

Pasos para saber si eres regular o goofie

Antes de subir a una tabla de snowboard, lo ideal es que sepas qué tipo de esquiador eres. Ten cuidado, ya que por más que sienta que eres regular o goofie, puedes estar equivocado. Solo porque en el surf o el monopatín montes de una manera no significa que en el snowboard lo vayas a hacer de la misma manera, de modo que sigue estos pasos para saber qué eres: