¿Cómo usar el filtro de TikTok que te hace llorar?

A menos que vivas en una burbuja, Si has pasado tiempo en las redes sociales en los últimos días habrás visto que hay un filtro que causa furor entre los usuarios. Hablamos, desde luego, del filtro de TikTok que te hacer llorar. ¿Cómo usarlo y para qué sirve?

Básicamente, su funcionamiento consiste en enfocar a alguien o a nosotros mismos, poniéndonos a llorar en un segundo. Y la gracia está en que cuanto más se ría la persona, mayor será la pena virtual que parezca estar expresando a través de la pantalla del móvil.

El problema para quienes no están tan acostumbrados a esta plataforma es que no saben cómo pueden aprovechar ellos también el filtro para aplicarlo a sus familiares y amigos en casa. Asimismo, otros se preguntan si es posible descargarlo para usarlo en su Instagram.

¿Cómo utilizar el filtro de TikTok que te hace llorar?

Independientemente de si tienes un teléfono con sistema operativo iOS o Android, primero debes descargar la aplicación Snapchat, que es de donde surge el filtro en cuestión, para después crear el vídeo, dejarlo almacenado en tu dispositivo, y ejecutarlo en cualquier app.

Una vez que hayas completado este tutorial, podrás usarlo en Instagram, TikTok, y hasta WhatsApp.

En Snapchat, busca el icono de la lupa en la parte superior izquierda, y escribe “crying”, tras lo que verás una gran cantidad de filtros. Debes quedarte con el que se llama “crying” de Snapchat. Podrás reconocerlo porque su icono es el de una cara con maquillaje.

Una posibilidad es que mantengas pulsado el botón del filtro para grabar un vídeo llorando, aunque también puedes usarlo dándole un sólo toque, ya que esto es indistinto en Snapchat. Haz tantos vídeos como requieras para jugar y cambiar.

Tienes que guardar ese archivo de vídeo que acabas de crear en tu móvil, almacenándolo como si fuera un vídeo más para luego poder subirlo a las otras redes sociales, exactamente como haces con todos los archivos de tu smartphone.

Posteriormente, basta que accedas a tus cuentas de Instagram, TikTok o WhatsApp y lo cargues desde la Galería interna de tu teléfono, agregándole algunos retoques de personalización más si lo prefieres, antes de publicarlo.

Todo esto resultará mucho más fácil si acabas de grabar el vídeo en Snapchat, pues será el último guardado.

De momento, en Instagram y TikTok no han podido replicar de forma nativa este filtro, por lo que no tenemos ninguna opción de crear los vídeos directamente en estos servicios, sino que debemos importarlos desde Snapchat. Miles de usuarios lo vienen haciendo de este modo, y no debes más que seguir los pasos que acabamos de enseñarte para sumarte a la nueva moda del filtro que hace llorar.