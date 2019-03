Descubre que nos depara el horóscopo de hoy jueves 14 de marzo del 2019, para el Horóscopo 2019.

¿Qué podemos esperar del horóscopo para hoy jueves 14 de marzo? Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis, descubre ahora tu horóscopo del amor, dinero, trabajo y salud y cuál es la predicción del horóscopo diaria.

Aries

Tienes que dejar ir todos tus problemas. Con tu cumpleaños a la vuelta de la esquina, puede que sea bueno hacer un auto-inventario serio y de este modo estar listo para ignorar a personas o proyectos que ya no te aportan nada. Vete por ello, pero hazlo con amabilidad y asume que la vida es larga.

Tauro

Tu cabeza y tu corazón están en batalla hoy, y escuchar a las personas que te rodean puede dificultar aún más tu decisión final. Antes de hablar, verifica tu línea de tiempo. Vas a toda velocidad, pero Júpiter sugiere que la precaución puede ser la mejor manera de avanzar.

Géminis

La luna de Acuario hace volar tu imaginación. Después de dos días difíciles, este podría ser un día delicioso con el que puedes concentrarte totalmente en ti mismo y en el ahora. Disfruta, tendrás mucho tiempo para la vida “real” mañana.

Cáncer

Júpiter te insta a volver al pasado. Una búsqueda nostálgica a través de un álbum de fotos antiguo, o en las redes sociales, puede llegar a ese lugar que “extrañamos” y que necesitas ahora mismo. Recuerda que está bien amar tu vida actual, pero te pierdes algunos elementos de tu pasado. La nostalgia habla a tu alma. Escúchala.

Leo

¿Cuándo fue la última vez que tuviste una fiesta? Si la respuesta es, que no puedes recordarlo, bueno, debes remediar eso. ¿Te has atrasado por reunir a todos tus amigos de diferentes círculos sociales, y por qué no hacerlo de forma espontánea? Las estrellas dicen que esta noche es un hermoso día para una fiesta de última hora.

Virgo

Es un buen día para la creación de redes para Virgo, y es posible que encuentres que las amistades van en aumento así como las oportunidades profesionales. Estas situaciones tienden a ocurrir cuando ni siquiera lo intentas, por lo que si estás buscando un nuevo trabajo, considera volver a enmarcar tu enfoque en tu vida social y ver cómo suceden las cosas.

Libra

Eres un profesional en el compromiso, pero tienes que hacer una buena comprobación antes de aceptar un acuerdo hoy, puede ser que el compromiso te ofrezca el extremo corto del palo. Está bien ser firme y defender tu posición: tienes menos que perder de lo que piensas.

Escorpio

Hoy es un buen día para ganar dinero, especialmente analizando tus hábitos financieros y tratando de evaluar formas en que puedes seguir aprendiendo y hacerlo mejor en lo que respecta a la responsabilidad fiscal. Marte está a punto de salir de tu zona de dinero, pero puede tener una última lección para ti, Escorpio.

Sagitario

Puedes sentirte como si estuvieras en un lugar difícil. ¿Que estás sintiendo? Se llama emoción y es posible que no estés tan familiarizado con ella como deberías, Sagitario. Siente tus sentimientos hoy. Cuanto más los alejes, más desplazados se sentirán.

Capricornio

Estás evitando un conflicto, pero ¿para qué sirve eso? Solo estás haciendo que la situación sea peor y más incómoda. Lo mejor que puedes hacer es reunir todo tu coraje y hacerlo, lo antes posible.

Acuario

Las opiniones externas, incluso de fuentes aleatorias, tienen mucho valor al darte la perspectiva que necesitas sobre una situación en la que has estado estancado en las últimas semanas. No tengas miedo de pedir consejo.

Piscis

Te sientes brillante y audaz, como si todo el mundo estuviera esperando tu movimiento. ¡Y así es! Has tenido que esperar mucho tiempo para que los astros se alineen de tal manera que te sientas optimista y entusiasmado con un plan futuro, así que avanza con confianza en la dirección de tus sueños.