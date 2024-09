Mito o relidad: los arqueólogos podrían confirmar la leyenda del mago Merlín

Merlín, el mago legendario del ciclo artúrico, es una figura central del folclore británico que se dice que vivió en Britania durante el siglo V. Su biografía es enigmática y se basa principalmente en relatos literarios, lo que dificulta la determinación precisa de su nacimiento y muerte. Las leyendas sugieren que Merlín fue engendrado por un demonio y una mujer, o en algunas versiones, simplemente nació de su madre sin intervención masculina. Geoffrey de Monmouth lo identificó con Aurelius Ambrosius, hermano mayor de Uther Pendragon y, por tanto, tío de Arturo. A lo largo de su vida, Merlín se convirtió en un guía espiritual y consejero de varios reyes, incluyendo al rey Arturo.

Merlín es considerado uno de los magos más poderosos de la epopeya artúrica, capaz de hablar con los animales, transformarse y controlar el clima. egún la leyenda, Merlín conoció a Nimue, la Dama del Lago, quien eventualmente lo aprisionó en un árbol, una cueva o una celda de cristal. La historia del rey Arturo, estrechamente vinculada con la de Merlín, comienza cuando el rey de Britania, enamorado de una mujer casada, recibe la ayuda del mago para hacerse pasar por el esposo ausente y así consumar su deseo. Tras la muerte del esposo, el rey se casa con la mujer y, cumpliendo su promesa, entrega a Merlín el hijo nacido de esa unión, Arturo.

Gracias a Merlín, Arturo logra sacar la espada Excalibur de la roca y se convierte en Gran Rey. Merlín lo guía en su gobierno y en la fundación de Camelot. Más tarde, el mago es atrapado por la Dama del Lago en una prisión de cristal. Una versión alternativa sugiere que Merlín podría estar basado en Myrddin, un guerrero escocés que, tras perder a su familia en batalla, se convirtió en ermitaño y fue conocido como hechicero.

La leyenda del mago Merlín

La leyenda del mago Merlín ha ocupado un lugar destacado en el folclore británico y mundial. Merlín, que según la leyenda nació de la unión entre una mujer y un demonio, ha sido envuelto en misterio durante siglos. Sin embargo, un equipo de arqueólogos de la Universidad de Glasgow está trabajando en Drumelzier, un lugar tradicionalmente asociado con la tumba de Merlín, con la esperanza de descubrir la verdad sobre este enigmático personaje.

Históricamente, la leyenda de Merlín ha sido atribuida a dos figuras: el bardo Lailoken, consejero de los reyes bretones, y Ambrosio Aureliano, un héroe celta que podría haber inspirado la figura del rey Arturo. El nombre Merlín se popularizó gracias al clérigo normando-galés Geoffrey de Monmouth, quien fue responsable de difundir los relatos sobre Camelot. En su manuscrito medieval, Vita Merlini Sylvestris (La vida de Merlín del bosque), Geoffrey describe cómo Merlín habría sido encarcelado por un rey de la Edad Oscura y enterrado en la región de Drumelzier a orillas del río Tweed en el siglo VII.

La existencia real de Merlín ha sido objeto de debate. El historiador John Matthews, en su obra de 2004 «Merlin: The Wise Man at the Court of King Arthur», argumenta que Merlín podría haber sido una figura histórica real. Matthews sugiere que tras una devastadora guerra, Merlín se exilió voluntariamente en el bosque, donde vivió en armonía con la naturaleza, lo que podría haber dado origen a la leyenda del mago.

En 2022, un equipo de voluntarios y arqueólogos de la Universidad de Glasgow, bajo la dirección de GUARD Archaeology, comenzó a investigar la zona de Drumelzier. Su objetivo era desentrañar el misterio en torno a la posible tumba de Merlín. Los arqueólogos realizaron importantes descubrimientos, revelando pistas sobre la historia medieval de la región y la época en la que se cree que surgió la leyenda del mago. Uno de los hallazgos más significativos fue el Fuerte Tinnis, ocupado desde finales del siglo VI hasta principios del VII. Este fuerte, desde el cual se puede observar el lugar asociado con la tumba de Merlín, podría haber servido como un importante baluarte en el período medieval temprano.

Además, en Thirlestane se encontraron varios túmulos funerarios, incluyendo uno cuadrado datado entre finales del siglo III y finales del siglo VI. Este tipo de tumulo es inusual para la época y diferente de los típicos túmulos circulares de la Edad del Bronce. Los investigadores sugieren que estos monumentos tenían un significado especial para los antiguos habitantes, quienes transmitieron su historia y leyendas a través del folclore local.

Un aspecto particularmente emocionante del proyecto ha sido el estudio geofísico cerca del lugar asociado con la tumba de Merlín. Este estudio ha revelado una formación arqueológica que podría ser una tumba, añadiendo un posible toque de realidad a la leyenda. Aunque aún es difícil confirmar si esta estructura corresponde a la tumba de Merlín, su presencia sugiere que la historia del mago podría tener alguna base real.