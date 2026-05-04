Giacometti vida obras y estilo del escultor suizo del siglo XX

Hablar de Alberto Giacometti es entrar en un mundo muy particular. Sus figuras alargadas, casi frágiles, parecen a punto de desaparecer… pero al mismo tiempo tienen una presencia brutal. No es una contradicción. Es precisamente ahí donde está la clave de su obra.

No fue un artista de los que buscan agradar. Tampoco de los que siguen modas sin más. Giacometti fue a lo suyo, siempre. Y eso se nota.

Los primeros años: de Suiza a París

El artista nació en un pueblo suizo en el año 1901. Creció rodeado de arte. Su padre, Giovanni Giacometti, era pintor, así que el contacto con la creación artística le vino casi de serie.

Desde joven mostró interés por dibujar y modelar. Nada fuera de lo común al principio. Pero poco a poco empezó a desarrollar una mirada propia. Eso ya es otra cosa.

En los años 20 se trasladó a París, que por entonces era el epicentro artístico europeo. Allí entró en contacto con las vanguardias. Cubismo, surrealismo, todo estaba en el aire.

Y claro, algo de eso se le pegó.

Etapa surrealista: experimentación y ruptura

Durante los años 30, Giacometti se acercó al surrealismo. Llegó a relacionarse con figuras como André Breton, uno de los grandes nombres del movimiento.

En esa etapa creó obras bastante distintas a lo que luego le haría famoso. Más abstractas, más conceptuales. Algunas incluso inquietantes.

Un buen ejemplo es Bola suspendida (1930–31). Una pieza extraña, difícil de clasificar, que juega con el espacio y la tensión.

Pero esa etapa no duró para siempre. Giacometti acabó alejándose del grupo surrealista. No encajaba del todo, necesitaba otra cosa.

La obsesión por la figura humana

A partir de finales de los años 30, y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, su obra dio un giro claro. Volvió a la figura humana. Pero no de forma clásica, nada de proporciones perfectas ni idealización.

Lo que le interesaba era otra cosa: cómo vemos a las personas. Cómo las percibimos en el espacio. La distancia, la soledad, la presencia.

Y ahí empezó a crear esas figuras alargadas tan reconocibles.

El estilo Giacometti: figuras que parecen desaparecer

Si hay algo que define su estilo, es esto:

Figuras extremadamente delgadas.

Superficies rugosas, casi erosionadas.

Sensación de fragilidad.

Pero también de resistencia.

No son cuerpos realistas. Tampoco buscan serlo, parecen reducidos a lo esencial. Como si el artista hubiese eliminado todo lo que sobra hasta quedarse con una especie de “presencia mínima”. Y aun así, funcionan.

Obras más importantes de Giacometti

Hay varias piezas que resumen bastante bien su trayectoria. Algunas de ellas son ya iconos del arte del siglo XX.

El hombre que camina (1960)

Probablemente su obra más conocida. Una figura masculina, alargada, en movimiento. No corre, no posa. Simplemente camina. Pero transmite mucho más que eso: aislamiento, persistencia, incluso cierta angustia.

Mujer de Venecia (serie, años 50)

Un conjunto de esculturas femeninas, también estilizadas, pero con una presencia diferente. Más estáticas., más densas, dentro de su delgadez.

La plaza (1948)

Un grupo de figuras distribuidas en un espacio abierto. Cada una parece aislada, aunque estén juntas. Esa sensación de soledad compartida es muy típica en Giacometti.

Cabeza de Diego

Su hermano Diego fue uno de sus modelos habituales. En estos retratos se aprecia otra faceta: más centrada en el rostro, pero igual de intensa.

Influencia del existencialismo

El contexto importa. Después de la Segunda Guerra Mundial, Europa estaba marcada por una sensación de vacío, de incertidumbre. Y eso se refleja en su obra.

Giacometti se relacionó con pensadores como Jean-Paul Sartre, quien llegó a escribir sobre su trabajo. No es casualidad. Sus figuras parecen solas, perdidas en el espacio, reducidas casi a su mínima expresión… pero siguen ahí.

Su forma de trabajar: repetición y obsesión

Giacometti no era rápido trabajando, ni mucho menos. Repetía una misma figura una y otra vez. La hacía, la deshacía, volvía a empezar. Buscaba capturar algo muy concreto, pero difícil de definir: la percepción real de una persona en el espacio.

Decía que nunca lograba exactamente lo que quería. Quizá por eso seguía intentándolo. Su estudio en París era pequeño, caótico, lleno de yeso y polvo. Pero ahí salieron algunas de las esculturas más influyentes del siglo XX.

Qué hace único a Giacometti

No es solo el estilo visual. Eso sería quedarse corto. Lo que realmente lo diferencia es su manera de entender la figura humana. No busca representar el cuerpo tal cual. Busca algo más abstracto: la presencia, la distancia, la percepción.

Por eso sus figuras parecen tan delgadas. No es una cuestión estética sin más. Es una forma de reducir la figura a lo esencial. Y funciona. Porque cuando ves una escultura suya en directo, no parece débil. Al contrario, tiene peso.

Influencia en el arte posterior

Muchos artistas posteriores han tomado elementos de su trabajo.

Escultura contemporánea

Arte conceptual

Instalaciones

Incluso en fotografía o cine se pueden encontrar ecos de esa estética de soledad y figura aislada. No es un artista fácil de imitar, pero sí de sentir.

Últimos años y muerte

Giacometti siguió trabajando prácticamente hasta el final. Murió en 1966 en Suiza, con 64 años. No dejó una obra enorme en cantidad, pero sí muy consistente. Muy reconocible. Y, sobre todo, muy influyente.

Lecturas recomendadas

Giacometti, retrospectiva

Giacometti o la persistencia del ser