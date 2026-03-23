Falla más cara de la historia: curiosidades y cifras

Detrás de cada monumento de las Fallas hay meses de trabajo, equipos enormes y presupuestos que, en algunos casos, alcanzan cifras difíciles de imaginar. Y sí, hay una pregunta que siempre sale: ¿cuál ha sido la falla más cara de la historia? La respuesta no es tan simple como dar un número y ya está. Sin embargo, hay nombres que destacan claramente por encima del resto.

Si hay que señalar una comisión que rompió todos los límites, esa fue Nou Campanar. Para este caso se habló de cifras que pueden superar los 900.000 euros. Sí, casi un millón. Para una falla que, recordemos, se quema en cuestión de minutos la noche del 19 de marzo.

Una locura. Pero también un espectáculo

Artistas falleros como Miguel Santaeulalia o Pedro Santaeulalia estuvieron detrás de algunos de estos proyectos. Y no eran fallas normales: eran estructuras gigantescas, con detalles casi infinitos y una calidad técnica altísima.

No solo eran grandes. Eran complejas.

¿Por qué costaban tanto?

La pregunta es inevitable. ¿Cómo puede una falla llegar a costar tanto?

Hay varios factores.

Primero, el tamaño. Algunas de estas fallas superaban fácilmente los 30 metros de altura. Eso implica más material, más tiempo y más personal. Luego está el nivel de detalle. No hablamos de figuras simples. Cada ninot puede llevar semanas de trabajo, con acabados muy cuidados, pintura detallada y una carga artística importante. Y además, los materiales han cambiado. Antes predominaba la madera y el cartón. Ahora se utilizan corcho blanco, resinas y otros elementos más caros pero también más versátiles.

A eso hay que sumar transporte, montaje, grúas, seguros…Y el presupuesto se dispara.

El auge… y el frenazo

Durante aquellos años, parecía que la competición por hacer la falla más espectacular no tenía techo. Cada año se intentaba superar al anterior. Más grande, más cara, más llamativa.

Pero llegó la crisis económica de 2008. Y todo cambió. Los presupuestos empezaron a reducirse, algunas comisiones desaparecieron o bajaron de categoría, y el modelo de “falla millonaria” empezó a perder fuerza.

Nou Campanar, de hecho, acabó desapareciendo como comisión fallera en 2014. Fue un golpe importante. Porque representaba una etapa muy concreta de las Fallas: la de los grandes excesos.

¿Significa eso que ya no hay fallas caras?

No exactamente. Hoy en día siguen existiendo fallas con presupuestos elevados, sobre todo en la Sección Especial, que es donde compiten las más importantes. Pero las cifras ya no suelen acercarse a aquel millón de euros.

Ahora se mueven más en rangos de 150.000 a 250.000 euros, dependiendo del año y la comisión.

Sigue siendo mucho dinero, claro. Pero el enfoque ha cambiado. Se busca más equilibrio entre espectacularidad, crítica y sostenibilidad.

Más allá del dinero: el impacto cultural

Reducir las Fallas a cifras sería quedarse muy corto. Porque una falla no es solo lo que cuesta. Es lo que representa, cada monumento cuenta una historia. A veces política, otras veces social, muchas veces con humor. Siempre con intención. Y eso tiene un valor difícil de medir.

Las fallas forman parte de la identidad de Valencia. No son solo una fiesta más. Son algo que se vive desde dentro, desde el barrio, desde la comisión.

El impacto económico en la ciudad

Eso sí, el dinero juega un papel importante en el conjunto de la fiesta. Las Fallas generan un impacto económico enorme en Valencia. Hoteles llenos, restaurantes a tope. Turismo por todas partes.

Se calcula que el impacto total puede superar los 700 millones de euros en la economía local durante esos días.

Y ahí entran no solo las fallas grandes, sino todo el ecosistema que gira alrededor. Y cada falla, por pequeña que sea, aporta su parte.

Curiosidades que no todo el mundo conoce

Hay detalles que suelen pasar desapercibidos, pero que ayudan a entender mejor todo esto. Por ejemplo, muchas fallas incluyen mecanismos internos para moverse o iluminarse. No todo es estático.

O el hecho de que algunos ninots se salvan del fuego gracias a la votación popular. Es el famoso ninot indultat, que acaba en el museo.

También está el tema del tiempo. Aunque parezca que las fallas “aparecen” en marzo, en realidad se están diseñando y construyendo durante meses. A veces casi un año entero.

El futuro de las fallas “caras”

El modelo de grandes presupuestos probablemente no volverá a ser como antes. La tendencia va hacia fallas más sostenibles, tanto económicamente como en materiales. Se habla cada vez más de reducir el impacto ambiental, de usar materiales menos contaminantes, de replantear ciertos excesos.

Pero eso no significa que se pierda espectacularidad, simplemente cambia la forma de entenderla.

Hoy las Fallas siguen evolucionando. Cambian, se adaptan, prueban cosas nuevas, pero mantienen lo esencial: esa mezcla de arte, crítica, humor y fuego que las hace únicas.

Y eso, por mucho que cueste, no se puede medir solo en dinero.

Lecturas recomendadas

Historia y significado de las Fallas

Educar en diseño de Fallas