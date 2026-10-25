Doña María Pacheco, la leona de Castilla: la mujer que lideró la rebelión comunera cuando los hombres ya se habían rendido

Hay pasajes enteros de la historia a los que el relato oficial parece haber relegado a una especie de nota al pie. Nos han repetido hasta la saciedad el desenlace de la Guerra de las Comunidades de Castilla, fijando la mirada en los patíbulos de Villalar. Aquel veintitrés de abril de 1521, cuando las cabezas de Juan de Padilla, Juan Bravo y Francisco Maldonado cayeron bajo el hacha, la mayoría de los manuales escolares dan por zanjado el asunto. Cierran el capítulo de golpe. Como si el movimiento se desvaneciera con la sangre de sus capitanes.

Pero las revoluciones de verdad nunca mueren tan deprisa. Detrás de los muros de Toledo, la rebelión se encendió con más fuerza que nunca, negándose a aceptar el veredicto del campo de batalla.

Al frente de aquella resistencia agónica no se situó ningún general con cicatrices de guerra ni un procurador curtido en mil batallas parlamentarias. Fue una mujer enfundada en un riguroso luto de viuda quien asumió el timón cuando todos los hombres ya habían bajado los brazos. Su nombre: Doña María Pacheco.

La estirpe de los Mendoza y el destino toledano

Para entender el peso específico de esta mujer conviene mirar de dónde venía. Era de la Casa de Mendoza y de niña estuvo en la Alhambra de Granada. Allí se crio entre libros de humanidades, latín, matemáticas y las intrigas palaciegas propias de la época. Tenía una salud frágil, casi enfermiza, que contrastaba brutalmente con un temperamento de hierro.

El matrimonio con Juan de Padilla la catapultó directamente al epicentro político de Toledo. Cuando las ciudades castellanas se alzaron contra el expolio fiscal de Carlos I y sus asesores venidos de Flandes, la ciudad del Tajo asumió la vanguardia. Mientras Padilla marchaba al frente del ejército comunero, María se convirtió discretamente en la estratega en la sombra, manejando los hilos políticos con una habilidad pasmosa.

El eclipse de Villalar y el luto combativo

La derrota en Villalar supuso un mazazo devastador. El pánico cundió de inmediato entre los comuneros; Valladolid, Segovia y Salamanca doblaron la rodilla ante el cardenal Adriano de Utrecht buscando el perdón real. Todo parecía perdido.

En Toledo ocurrió lo impensable. Lejos de acobardarse o negociar una rendición ventajosa haciendo valer su apellido, María Pacheco recogió el testigo del desastre. Se vistió de estricto luto negro y colgó telas oscuras en los balcones de su palacio. Convirtió su dolor personal en un estandarte de guerra.

Durante casi diez meses, la ciudad resistió en solitario el asedio de las tropas imperiales. No fue un gesto simbólico. Requisó la plata de la catedral para pagar a la tropa, mandó fundir campanas para hacer cañones, administró justicia y mantuvo en pie un gobierno municipal rebelde cuando el resto de Castilla ya obedecía sin rechistar.

La gobernadora de la rebeldía: rigor, carisma y pragmatismo

Llamarla la Leona de Castilla no es un tópico vacío. Su liderazgo exigió decisiones drásticas que escandalizaron a los sectores más conservadores. Cuando las arcas municipales se quedaron a cero y los mercenarios extranjeros amenazaron con desertar, la propia María entró en el sagrario de la catedral para retirar parte del tesoro eclesiástico. Entró llorando y pidiendo perdón de rodillas, pero se llevó el oro. Sabía perfectamente que con rezos no se defendían las murallas.

Los enviados del emperador no daban crédito. Las cartas que conservamos de los jefes imperiales reflejan una mezcla de pasmo y rabia al comprobar que los soldados toledanos acataban las órdenes de una mujer que gobernaba desde su residencia con un crucifijo en una mano y los partes de guerra en la otra.

El último estallido y el camino hacia el exilio

La paz duró un suspiro. Las tensiones internas reventaron en febrero de 1522 con un nuevo levantamiento popular que terminó con el asalto definitivo de las tropas reales a la fortaleza toledana. Con la derrota consumada y sabiendo que el perdón real no la alcanzaría a ella, María urdió una huida cinematográfica.

Disfrazada de campesina, logró burlar los puestos de control imperiales y cruzó la frontera portuguesa. Su figura atemorizaba tanto a la Corona que Carlos I la excluyó expresamente de todas las amnistías concedidas a los rebeldes.

Vivió sus últimos años en el exilio de Oporto, sostenida por la caridad de parientes lejanos y la solidaridad portuguesa. Murió en 1531 sin haber renegado jamás de sus ideales, pidiendo que sus restos no volvieran a Castilla hasta que pudiesen descansar junto a los de su esposo.

El legado imperecedero de una líder sin concesiones

Reducir el papel de Doña María Pacheco a una anécdota romántica sobre el luto de un marido es no entender nada. Fue un actor político colosal en un momento bisagra de la historia europea.

Mientras los hombres se rendían y los grandes señores pactaban con el poder absolutista de los Habsburgo, ella mantuvo viva la dignidad de un pueblo.