Texas: Trump metió a sus votantes en casa

No, Texas no se ha vuelto azul ni ha sido reconquistada por los mexicanos. En las elecciones celebradas en el estado el martes 3 la victoria demócrata ha sido abrumadora: sus candidatos han ganado la Asamblea local y los puestos de senador federal, gobernador, subgobernador y fiscal general. Una victoria semejante no la conseguía el partido de Joe Biden y Barack Obama desde hace más de veinte años. Pero la respuesta no reside en la campaña ni en las personas elegidas, sino en el hombre en torno al cual gira la política del mundo desde hace una década: Donald Trump.

Una vez asentado el polvo de la batalla, y aunque todavía quedan numerosas votaciones por concluir el recuento, ya podemos comprender el sentido de los resultados. En casi todas las elecciones de mitad de mandato, que se celebran dos años después de la elección (o reelección) del presidente, lo habitual es que el partido de éste retroceda en una o las dos cámaras del Congreso de la Unión. Los republicanos disfrutaban desde enero de 2025 de una trifecta: controlaban la presidencia, el Senado y la Cámara de Representantes. Ahora tienen sólo el Ejecutivo y la derrota ha sido enorme. ¿Cuál es el motivo por el que el presidente que obtuvo 77 millones de votos ha quedado maniatado? La explicación nos la da Texas, el segundo estado más poblado del país, detrás de California y por delante del decadente Nueva York.

En las presidenciales de 2024 votaron 11,388 millones de texanos; Trump recibió 6,393 millones y Kamala Harris 4,835 millones. En 2026, la votación total en el estado para sus 38 escaños en la Cámara de Representantes fue de 5,145 millones para los demócratas y de 4,590 millones para los republicanos. El candidato al Senado James Talarico obtuvo 5,446 millones y su rival, el ex fiscal general Ken Paxton, 4,250 millones. En la anterior elección de este tipo, en 2020, el republicano John Cornyn, con 5,962 millones superó en casi 100.000 papeletas los 5,890 millones de Trump de ese año, y la demócrata derrotada se quedó en 4,889 millones.

Mientras los republicanos han sufrido la abstención de los MAGA y la deserción de los RINO, los demócratas han mantenido su electorado y en algunos casos lo han aumentado ligeramente. Enunciado en un titular: los votantes de Trump se quedaron en casa.

El vicepresidente JD Vance, el otro senador por Texas, Ted Cruz, y el ex gobernador de Florida, Ron DeSantis, han coincidido en la enumeración de las causas. La primera de todas, la economía, que hundió a Biden y a Harris: los precios de los combustibles, la vivienda y la comida. También, la guerra de Irán; los negocios de la familia de Trump y su círculo en los mercados financieros; la supeditación de la política exterior a Israel; los pésimos candidatos (algunos de ellos colocados por el presidente); y el incumplimiento por Trump y la ex fiscal general Pam Bondi de su promesa de publicar íntegros los documentos y correos vinculados al caso del millonario pederasta Jeffrey Epstein.

La lección para los políticos de derechas de EEUU es que su base no perdona los engaños. La izquierda, como comprobamos en España con los homenajes y los aplausos a Óscar Puente, es indulgente hasta el ridículo con los suyos.

La división social en Estados Unidos, comenzada en los años de Obama, es tan grande como en la década de los 60, debida entonces a la guerra de Vietnam y las «guerras culturales». Y los liberales y progresistas están dispuestos a votar a cualquier político que se oponga a Trump, aunque se trate de una somalí con hiyab o incluso de una delincuente y mentirosa. Ha sido el caso de la candidata a un escaño en la Asamblea de Texas, Ericka Lomick, que suspendió su campaña a finales de septiembre cuando se descubrió que había mentido al declarar que no había sido condenada por ningún delito (lo había sido por fraude hipotecario y blanqueo de dinero). Su nombre no se pudo retirar de la papeleta y, a pesar de todo, ganó la votación con el 51% del voto. ¿Es posible convivir con gente tan fanatizada?

La decepción por los resultados ha llevado a algunos republicanos y trumpistas a decir que han perdido Texas para siempre, debido al aumento de la población de origen hispano. Al analizar la votación de 2024, esos mismos destacaron el desplazamiento de los condados con mayoría de población hispana, junto a la frontera con México, desde el azul de Hillary Clinton en 2016 al rojo intenso.

El estado de la estrella solitaria es recuperable, de la misma manera que Florida ha resistido la ola azul gracias al trabajo de Ron DeSantis, al que Trump insultó repetidamente durante las primarias republicanas de 2024. Ahí hay un modelo.

Trump dispone de amplios poderes constitucionales para seguir gobernando, como el veto y los decretos, tal como hicieron varios de sus predecesores en circunstancias similares. Pero se ha convertido en un pato cojo dentro del Partido Republicano: ha perdido la obediencia de los suyos, tanto la de quienes siempre le consideraron un intruso en la organización y en el sistema de Washington, como la de sus seguidores sinceros. Empieza la disputa por la corona del Rey Donald para las elecciones de 2028.