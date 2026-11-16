Hay rostros que desafían los milenios con una insolencia pasmosa. El de Nefertiti, capturado en piedra caliza y estuco hace más de tres mil trescientos años, sigue provocando un magnetismo inusual en las salas silenciosas del Neues Museum de Berlín. No es solo cuestión de simetría facial o de la elegancia soberbia de su corona azul; el verdadero enigma reside en que aquella mujer gobernó las riberas del Nilo en un momento de convulsión absoluta, cuando el faraón decidió dinamitar el panteón tradicional de Egipto para entregarse a la devoción exclusiva de un solo disco solar.

Quién fue Nefertiti y por qué fue una de las reinas más poderosas de Egipto

Su nombre exacto significaba «la bella ha llegado», una declaración de intenciones que la historia terminó cumpliendo con creces, aunque tal vez no del modo pacífico que sugieren las estatuas. Los orígenes de la reina continúan bailando en la penumbra de los archivos arqueológicos.

Mientras algunas teorías la vinculan con la influyente aristocracia tebana y con el clan de visires encabezado por Ay, quien más tarde heredaría el trono, otras miradas sugieren un parentesco extranjero, quizá una princesa mitania llamada Tadukhepa que llegó como pieza diplomática en el tablero geopolítico del Imperio Nuevo. Lo indiscutible es su irrupción junto a Amenofis IV, un joven monarca que muy pronto renunciaría a su nombre para convertirse en Akenatón.

Cómo fue la vida de Nefertiti junto al faraón Akenatón

La vida cotidiana en aquel palacio abierto al sol rompió todos los moldes artísticos de la dinastía XVIII. Los escultores de la corte, liderados por el maestro Tutmose en cuyo taller se halló siglos después el célebre busto inacabado en un ojo, abandonaron la rigidez hierática para retratar a la familia real con un naturalismo casi doméstico.

Vemos a Nefertiti sosteniendo en su regazo a sus hijas pequeñas, intercambiando miradas cómplices con su esposo bajo los rayos terminados en manos del dios Atón. Tuvieron seis niñas, Meritatón, Meketatón, Anjesenpaatón, Nefernefruatón Tasherit, Nefernefrura y Setepenra, una descendencia exclusivamente femenina que reforzó aún más el peso simbólico de las mujeres dentro de la corte amarniana, aunque también sembró dudas sucesorias en un sistema acostumbrado a herederos varones.

Las paredes de los templos de Amarna la muestran también en relieves de una intimidad y autoridad inauditas: conduciendo su propia carroza ceremonial o golpeando a los enemigos de Kemet con las insignias reales, un gesto reservado históricamente al varón reinante.

Ninguna otra reina había ocupado un espacio de representación pública tan abrumador. Compartía el poder de tú a tú, un detalle que descoloca a quienes imaginan el pasado faraónico como un coto estrictamente masculino.

Qué papel desempeñó Nefertiti en la religión egipcia

Aquel matrimonio sacudió los cimientos de la teocracia egipcia. Juntos abandonaron Tebas, la ciudad sagrada consagrada al todopoderoso Amón, y fundaron de la nada una capital en el desierto medio bautizada como Ajetatón, el horizonte de Atón.

En aquel lienzo en blanco, Nefertiti dejó de ser una consorte ornamental para encarnar el núcleo litúrgico del nuevo culto, participando en los rituales religiosos con exactamente la misma jerarquía sacerdotal que el rey.

Las tensiones de aquel experimento religioso y político no tardaron en estallar. El clero tradicional, relegado a la irrelevancia y despojado de sus vastas riquezas agrícolas, hervía de rencor en la sombra mientras las fronteras del imperio en Siria y Canaán se resquebrajaban por falta de atención diplomática.

Qué se sabe de la desaparición de Nefertiti

En medio de aquella tormenta, los registros sobre la reina empiezan a fragmentarse de forma desconcertante. Hacia el año duodécimo o decimocuarto del reinado de Akenatón, las menciones a Nefertiti como gran esposa real se vuelven esquivas. Desaparece de los monumentos principales tras la muerte temprana de su segunda hija, Meketatón, o, lo que resulta mucho más intrigante para los investigadores, reaparece bajo una nueva identidad que ha desatado ríos de tinta.

Las hipótesis más sólidas de la egiptología contemporánea sugieren que adoptó el nombre de trono Nefernefruatón y que, durante un breve lapso, gobernó como corregente equiparada en rango absoluto al soberano.

Algunos indicios epigráficos apuntan incluso a una etapa de gobierno en solitario tras el fallecimiento de su esposo, bajo la figura enigmática de Semenejkara, antes de que el joven Tutankamón, casado con su tercera hija, Anjesenamón, asumiera la transición que devolvería a Egipto al redil ortodoxo de Amón.

Si esta lectura es correcta, Nefertiti no fue únicamente una reina consejera de enorme carisma, sino una de las contadas mujeres que ciñeron la doble corona del Alto y el Bajo Egipto con plenos poderes soberanos en tiempos de crisis extrema.

¿Dónde está enterrada?

Su tumba sigue siendo el gran fantasma de la arqueología moderna. A pesar de las prospecciones con radar de penetración terrestre realizadas en el Valle de los Reyes persiguiendo la famosa recámara oculta tras los muros pintados de Tutankamón, el sepulcro intacto de la soberana no ha aparecido.

Quizá sus restos descansan en algún hipogeo saqueado de las colinas desérticas de Amarna, profanados cuando el delirio amarniano fue arrasado por sus sucesores y sus cartuchos reales borrados de los bloques de piedra con cincel implacable durante la dinastía XIX.