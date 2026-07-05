Desentierran en México un campamento prehispánico donde los mayas cocinaban caracoles y usaban cucharas hace 1500 años

Un equipo de arqueólogos halló en el sureste de México un antiguo campamento maya dedicado al aprovechamiento de recursos marinos. El asentamiento se ubica en Telchac Pueblo, en el estado de Yucatán, a tres kilómetros de la costa norte de la península.

El hallazgo corresponde a un rescate arqueológico realizado en 2022 por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). En el lugar, sus habitantes cocían moluscos y fabricaban los primeros utensilios de cocina, entre ellos cucharas hechas con las propias conchas.

La ocupación principal del sitio se remonta al Clásico Temprano, un periodo situado entre los años 250 y 600 después de Cristo. Eso significa que gran parte de la actividad allí registrada ocurrió hace alrededor de 1500 años, en plena expansión de la cultura maya peninsular.

El campamento maya que apareció en Telchac Pueblo, Yucatán

El rescate documentó 20 estructuras prehispánicas dispersas en 23 hectáreas de terreno. Los trabajos estuvieron a cargo de un grupo de investigadores del INAH integrado por Alicia Beatriz Quintal, Mario Alberto Garrido y Cristian Alonso Hernández.

El campamento se asienta sobre un tipo de suelo conocido localmente como dzekeles, una sabana que se inunda de forma estacional. Según los especialistas, el lugar no funcionaba como una aldea permanente, sino como un espacio que sus ocupantes utilizaban solo durante la época de sequía, cuando el terreno quedaba practicable.

Entre los restos aparecieron montículos de tierra cargados de ceniza y carbón. Esa acumulación apunta a una actividad culinaria intensa, ligada al procesamiento continuo de los moluscos que recolectaban en la zona.

¿Cómo cocinaban los caracoles y para qué usaban las conchas los mayas?

Los antiguos pobladores obtenían los caracoles en aguas bajas y cerca de los manglares del litoral. Una vez recolectados, los moluscos se preparaban hervidos o asados, según explicaron los arqueólogos a partir del análisis de los desechos hallados.

Las conchas no se descartaban tras el consumo. Un grupo de piezas presentaba perforaciones hechas por percusión, un trabajo manual que permitía transformar el material en herramientas y utensilios. De ese proceso surgieron objetos de uso doméstico como las cucharas.

El equipo del INAH analizó 171 elementos de caracol procedentes de varias estructuras del sitio. El estudio de esas piezas ayudó a reconstruir tanto la dieta de la comunidad como las técnicas que empleaban para dar forma a sus instrumentos.

¿Qué reveló la cerámica sobre la antigüedad del sitio maya en Yucatán?

La datación del asentamiento se apoyó en el análisis de 119 tiestos, es decir, fragmentos de cerámica recuperados durante los trabajos. Su clasificación permitió ordenar en el tiempo las distintas fases de ocupación del campamento.

Un 82 % del material corresponde al Clásico Temprano, entre los años 250 y 600 después de Cristo. Un porcentaje menor, del 3,67 %, se remonta al Preclásico Tardío, situado entre el 400 antes de Cristo y el 200 después de Cristo, lo que indica una presencia humana más antigua en la zona.

Para los investigadores, este tipo de asentamientos ayuda a entender cómo se organizaba la economía maya en la costa. El aprovechamiento del mar convivía con otras actividades, como la agricultura y el comercio, que sostenían a estas comunidades.

«Los recursos marinos, en relación con otras actividades económicas de los habitantes prehispánicos como la agricultura y el comercio permitieron el desarrollo de la sociedad maya peninsular», declaró la arqueóloga Alicia Beatriz Quintal en declaraciones difundidas por la agencia EFE.

¿Qué otros hallazgos de conchas y caracoles registró el INAH en la península de Yucatán?

El campamento de Telchac Pueblo no es un caso aislado. El INAH informó avances en el análisis de materiales arqueológicos recuperados en distintos puntos de la península de Yucatán, donde las conchas y los caracoles vuelven a aparecer como un recurso central. En sus laboratorios, los especialistas determinaron que el 84 % de los elementos zooarqueológicos revisados corresponde a conchas y caracoles.

Ese material no cumplía una sola función. Una parte se transformaba en objetos ornamentales y rituales, como cuentas, pectorales, pendientes y orejeras. Otra parte se convertía en herramientas utilitarias, entre ellas cuchillos, hachas y punzones. El patrón coincide con el registrado en Telchac Pueblo, donde las conchas se reconvertían en utensilios domésticos.

El trabajo abarcó más de 27.000 piezas completas y millones de fragmentos procedentes de sitios como Bacalar, Tulum y Chetumal. Ese volumen confirma el peso que los recursos marinos tuvieron en la vida cotidiana y en la economía de las comunidades mayas de la costa.