Un ‘youtuber’ pierde 50.000 dólares por un error en un directo: “Todo el dinero de mi vida”

«Por favor, si alguien lo hizo, devuélvamelo». Con esas palabras, el youtuber e inversionista Ivan Bianco pedía a través de su canal de Youtube que le devolvieran los 50.000 dólares que perdió tras haber compartido por error las contraseñas de su monedero de criptomonedas.

El youtuber brasileño se mostró completamente desesperado y realizó esa petición a sus seguidores después de haber sido víctima de un robo valorado en 50.000 dólares. Conocido como Fraternide Crypto, el creador de perdió más de 86.000 MATIC de Polygon, una gran cantidad de dinero en criptomonedas

Este hecho tuvo lugar la semana pasada, después de que al abrir un directo, Ivan sin querer mostró en la pantalla un documento en el que aparecían sus contraseñas, y en él, también aparecía la clave para entrar a su cartera virtual. Tan solo unos segundos más tarde cerró su directo, pero ya era tarde.

Pasadas las primeras 24 horas, Ivan abrió de nuevo directo. Entre lágrimas, el creador de contenido suplicaba a sus más de 30.000 subscriptores, en un vídeo con el título: «He perdido todo el dinero de mi vida, por favor, quien haya hecho esto, llámeme en privado y devuélvalo».

Ivan suplicó ayuda a sus seguidores, asegurando que, como solo en ese momento solo había 70 espectadores, uno de ellos debía ser el ladrón que tardó tan solo unos segundos en transferirse el dinero gracias al descuido de su contraseña.

Completamente desesperado, el youtuber ofreció una recompensa para los autores del robo. No obstante, también amenazo en interponer una demanda para investigar a los usuarios que se encontraban dentro de su directo en ese momento.

#Crypto | Ivan Bianco, a Brazilian YouTuber known for his channel about crypto, lost nearly $60,000 worth of cryptocurrency and NFTs when he accidentally revealed his crypto wallet’s seed phrases during a livestream.

-#IvanBianco #CryptoStreamer #CryptoNews #BuzzPedia pic.twitter.com/xrWbf3hDQN

— BuzzPedia (@BuzzPedia_in) September 3, 2023