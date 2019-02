‘La Voz’: Así fue el emocionante reencuentro entre Miriam Rodríguez y una compañera del casting de ‘OT 2017’

Una de las concursantes más prometedoras de 'La Voz' fue compañera de Miriam en el casting de 'OT'

‘La Voz’ de Antena3, uno de los programas del momento, celebraba el pasado lunes su tercera ronda de Asaltos tras quedar completados los grupos de los coaches, Antonio Orozco, Pablo López, Luis Fonsi y Paulina Rubio en las audiciones a ciegas.

Pero estos cuatro no son las únicas caras conocidas del formato, a ellas se suman Miriam Rodríguez, Antonio José, Karol G y David Bustamante como asesores.

La noche fue de lo más emocionante, por la tensión que suponen las batallas para conseguir una plaza en la siguiente fase.

Uno de los momentos más destacados del pasado programa fue cuando Miriam, asesora de Pablo López, reconocía entre los componentes del equipo de Antonio Orozco a Lia Kali, una barcelonesa cuyo talento no pasó desapercibido. Dejó a todos con la boca abierta al interpretar ‘I just want to make love to you’ de Etta James, mientras se dejaba llevar por el ritmo de la canción como si poco a poco entrara en trance. La fuerza y garra de Lia dejó a un Orozco orgulloso de ser su coach.

Para sorpresa de todos, la ex triunfita se levantaba de su asiento tras la actuación mientras decía “¡Qué bueno verte!”, “yo la conocía, hice mi casting final con Lia y tenía clarísmo que no había nadie como ella”, refiriéndose al proceso de selección del programa que la dio a conocer, ‘Operación Triunfo’.



Aprovechó también para lanzarle unos halagos: “Eres única, eres personalidad pura en el escenario, es tuyo todo esto. Con esto solo se demuestra que el tiempo pone a cada uno en su lugar y tú estás donde tienes que estar, me alegro mucho”.

Tras estas palabras de la coach de ‘La Voz’, Antonio Orozco bromeaba: “luego te vamos a enseñar las fotos de todos los participantes, para que puedas saludarlos ahí fuera antes si los conoces”.