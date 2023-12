Violeta Mangriñán, duramente criticada al confesar el peso que ha ganado en su segundo embarazo

Violeta Mangriñán está intentando compartir cada detalle de su segundo embarazo. Y, a pesar de que contar muchos aspectos de su vida le ha llevado a ganar el premio Forbes de lifestyle, es esto lo que le ha llevado a las críticas. La influencer ha querido contar varias veces cuánto peso ha cogido o perdido en el embarazo, pero, al parecer, eso se acabó.

«Muchas me preguntáis cuánto peso he subido en este embarazo, he subido 9kg de momento, peso 58 y pico, teniendo en cuenta que me quedan 7 semanas y pico para parir…» Así compartía su peso con una foto de ella subida en una báscula y comparando la diferencia de peso entre los dos embarazos, comentando que cree que ambas cifras serán muy parecidas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Violeta Mangriñan (@violeta)

Pero ya no hablará más sobre este tema. La creadora de contenido ha zanjado el asunto por el aluvión de críticas que está recibiendo: «No volveré a hablar de mi peso ni de cuánto he subido en el embarazo jamás. Así que mejor no preguntéis y así todos felices y tranquilos». Sus seguidores han hablado y ella ha respondido cerrando el tema por los comentarios recibidos.

También ha querido comentar porqué en la báscula de su casa le cuenta 58 kilos y, la de El Hormiguero, 62 kilos: «El otro día en El Hormiguero me pasaron botas enormes, ropa y después de cenar, por eso marcaba 62». Así aclaraba también la cifra que resultó en su pequeña aparición en el programa de Antena 3 la semana pasada.

¿Cuánto pesa?, @omarmontesSr y Pablo Motos se enfrentan al pesaje del terror de Trancas y Barrancas #OmarEH

Las redes sociales, a las que se dedica Violeta Mangriñán, han criticado a la influencer, por lo que ella ha decidido dejar de compartir algunas informaciones con sus seguidores que no son bien recibidas.