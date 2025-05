Víctor Sandoval, obligado a cortar su conexión en ‘La familia de la tele’ por la Policía

No está siendo un buen final de semana para La familia de la tele, que desde que arrancó su aventura en La 1 no ha conseguido alcanzar los datos de audiencia que se esperaban de ellos tras años de éxitos en Telecinco. En mitad de la tarde del viernes, RTVE anunciaba la cancelación de la segunda parte del programa, la que presentaban Inés Hernand y Aitor Albizua después de las 19 h. Pero no ha sido el único sobresalto que se ha llevado la familia, ya que Víctor Sandoval ha tenido una visita inesperada de la Policía local de Madrid en pleno directo, mientras estaba disfrazado de Miguel de Cervantes en plena calle.

Todo ha comenzado gracias a la visita de la reina Letizia a la Feria del Libro de Madrid, un momento que ha llenado de periodistas y cámaras el parque del Retiro, en Madrid. Como todo ocurrió durante la mañana del viernes 30 de mayo, el programa de La 1 decidió trasladar a su colaborador hasta allí para cubrir el momento, aunque tuvo que esperar a la hora de emisión del programa para conectar en directo y poder dar paso a su reportaje.

Pero la imagen era de lo más peculiar, ya que durante la mañana el famoso parque estaba abarrotado de gente, pero durante el directo de Sandoval estaba casi desierto y con todas las casetas -habitualmente llenas de seguidores y escritores- completamente cerradas.

«Me hacía ilusión ver a la reina. Y me he dicho: ‘Me voy a ir vestido del autor más leído en lengua castellana, que es Cervantes’», una idea que en otro momento hubiera dado para un gran momento, pero el particular reportero se ha encontrado con la decisión del Ayuntamiento de Madrid de cerrar el parte del Retiro.

La decisión ha sido tomada debido a las altas temperaturas que se están registrando en la capital y las tormentas secas, es decir, sin lluvia y con rayos, que se esperan que puedan ir produciéndose durante el fin de semana. Para evitar cualquier incidente se ha tomado esta decisión, que afecta a otros grandes parques de la ciudad y que es habitual que se tome varias veces al año, por lo que no es nada extraño.

Víctor Sandoval se encontraba explicando este fenómeno y las razones del cierre ante las cámaras, resguardado en una sombra que le ofrecía una de las casetas que estaba en la zona. Todo parecía ir, más o menos, en orden, pese a que estaba siendo una conexión caótica por los problemas de sonido y la impaciencia de Sandoval y de los que estaban en plató.

Pero todo se ha descontrolado, más todavía, cuando un coche de Policía aparecía a pocos metros pidiendo a los pocos ciudadanos que quedaban allí, que se marchasen. «Ya nos están echando», ha sido la reacción de Sandoval, mientras que desde el plató gritaban para que se alejase rápido: «¡Víctor, corre!».

«Están desalojando el parque, tenemos que marcharnos. No puede quedarse nadie aquí, es muy peligroso por las temperaturas extrema», ha explicado el reportero. Mientras, una nueva patrulla aparecía, momento en el que Sandoval ha querido preguntar a uno de los agentes si debía marcharse, a lo que le han contestado que «por supuesto». Víctor, sin mucho margen, ha confirmado que se tenían que marchar, algo que desde el plató le han dejado hacer tras cortar la conexión con La familia de la tele.