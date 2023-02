Vanesa Martín lanza una advertencia a sus fans sobre su nueva gira

El pasado mes de noviembre de 2022, Vanesa Martín volvió a marcar un antes y un después en su carrera musical. El lanzamiento de Placeres y pecados, su nuevo proyecto discográfico, se convirtió en un rotundo éxito entre el público. Un nuevo trabajo con el que volvió a dejar claro que la espera había merecido completamente la pena.

Ahora, y como es costumbre después de la publicación de un álbum, la malagueña se lanzará al mundo para cantar junto a sus fans los temas que componen este proyecto. Una gira internacional que dará el pistoletazo de salida el próximo 20 de mayo en República Dominicana y por la que la cantante ha querido enviar un mensaje en sus redes sociales.

View this post on Instagram A post shared by Vanesa Martín (@vanesamartin_)

Tal y como ha explicado la artista, nunca antes ha ido a República Dominica, por lo que cruzará el charco con más emoción que nunca de ver a sus seguidores. “La gira arranca y arranca con ganas, con sorpresa y con mucha ilusión!!! Se coló República Dominicana y lo hizo con fuerza. Gracias por vuestros mensajes de cariño y el revoloteo. Sentirse querida a tantos kilómetros de casa es muy bonito”, ha comenzado diciendo Vanesa Martín.

“En los últimos días han sucedido cosas muy especiales, encuentros muy mágicos. Me devuelve la vida la oportunidad de inventar. Crear, creer y barrer las hojas caídas del otoño que a veces nos golpea», agregó en el video. “Vienen curvas, nuevos caminos y maneras nuevas. Me inquieta y me pone la pila. La gira va a ser tan bonita, tan viva, tan llena de matices, de remolinos y recovecos del alma”, ha prometido.

Unas palabras que ha acompañando con una pequeña aclaración donde ha señalado que los menores de edad sí pueden acudir a sus conciertos. No hay limites de edad para disfrutar de la música y menos sí es para vivir momentos tan especiales como los que se vivirán en el tour de Vanesa Martín.