‘Tu cara me suena’: ¿A qué artistas (y canciones) imitarán los concursantes en la Gala 3?

No es ningún secreto que Tu cara me suena, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito tiene en nuestro país. Atresmedia y Gestmusic han acertado con este formato que, pase lo que pase, ya ha hecho historia en todo el mundo.

El pasado viernes 31 de marzo pudimos disfrutar de la Gala 2 de la décima temporada de Tu cara me suena. Es un hecho que los concursantes de este año están dejando el listón tremendamente alto, imitación tras imitación. Tras la victoria de Andrea Guasch con SloMo de Chanel en la Gala 1 y la de Jadel imitando a Guns N’Roses en la Gala 2, es el momento de disfrutar del tercer programa de esta temporada.

Esta noche, a partir de las 22:00 horas en Antena 3, podremos disfrutar de la Gala 3. De esta manera tan concreta, podremos ver quién es el concursante que se alza con la victoria de esta entrega. Estamos completamente seguros de que todos ellos van a dejarnos completamente sin palabras. ¡No tenemos dudas!

¿Qué artistas imitarán en la Gala 3 de Tu cara me suena 10 y con qué canciones?

1. Agustín Jiménez – Chihuahua, de DJ Bobo

2. Jadel – La Bachata, de Manuel Turizo

3. Anne Igartiburu – Always on my mind, de Pet Shop Boys

4. Susi Caramelo (y Ladilla Rusa) – KITT y los coches del pasado, de Ladilla Rusa

5. Miriam Rodríguez – (I can’t get no) satisfaction, de Cher

6. Josie – Llámame de WRS

7. Andrea Guasch – Nothing breaks like a heart, de Miley Cyrus

8. Merche – Lola la Piconera, de Juanita Reina

9. Alfred García – Human, de The Killers

10. Octavi Pujades – Sugar & Moves like Jagger, de Maroon 5

No es ningún secreto que los nueve concursantes de la décima edición de Tu cara me suena 10, así como el invitado de esta noche que es Octavi Pujades, van a regalarnos una gala sencillamente espectacular. ¿Quién se convertirá en el flamante ganador de esta entrega? No te pierdas la Gala 3 de Tu cara me suena esta noche, a partir de las 22:00 horas, en Antena 3. ¡Estamos seguros de que no te dejará indiferente!