No es ningún secreto que Tu cara me suena, con el paso de los años, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Antena 3. Y siendo honestos, no es para menos. Con cada edición, son cada vez más los participantes que ofrecen la mejor versión de sí mismos para sorprender a los espectadores pero, sobre todo, para superarse. Es exactamente lo que sucede en la temporada que se está emitiendo actualmente, la decimosegunda, en la que los concursantes están dejando el listón tremendamente alto con cada actuación. Una de las que más está marcando la diferencia, en todos los sentidos, es Melani García. La que fuese representante de España en Eurovisión Junior 2019 está bordando todas y cada una de las imitaciones. A pesar de tener tan solo 17 años, la joven está demostrando tener un talento innegable. ¡Es verdaderamente maravillosa!

Y es que no solamente consigue captar la esencia de todo cantante que imita, sino que muestra la impresionante voz que tiene. Pero, a pesar de todo, tan solo tiene 17 años, por lo que está viviendo una de las etapas más complejas y exigentes a nivel personal. ¿El motivo? Debe enfrentarse a la PAU. Se trata de la prueba selectiva de acceso a la Universidad, en la que miles de estudiantes se juegan la posibilidad de poder entrar en la carrera que tanto anhelan y desean. Así pues, conscientes de que la benjamina de la edición tiene que hacer estos exámenes tan cruciales para su vida, se han visto obligados a tomar una decisión verdaderamente contundente. Tal y como han informado los compañeros de FórmulaTV, el equipo ha dado el paso de paralizar las grabaciones de Tu cara me suena durante esta semana.

El objetivo no es otro que conseguir que Melani García esté en igualdad de condiciones con el resto de compañeros. Es evidente que la joven debe presentarse a los exámenes de la PAU y, por lo tanto, no podría ni estar presente en los ensayos ni mucho menos grabar la siguiente gala de la decimosegunda edición de Tu cara me suena.

En sus redes sociales, la propia Melani no ha dudado un solo segundo en compartir una imagen desde los camerinos del programa. Lo ha hecho junto a un pequeño texto, en el que se podía leer lo siguiente: «Hoy empiezo la selectividad. Primer día de tres…» Como no podía ser de otra manera, la publicación se ha llenado de un gran número de comentarios de sus seguidores, en los que le desean muchísima suerte.

Cabe destacar que este viernes 6 de junio, disfrutaremos de la Gala 9 del programa presentado por Manel Fuentes. En esta entrega, que ya está disponible en atresplayer, el equipo celebrará que la presentadora de Eurovisión Junior 2024 ya ha realizado los exámenes de la PAU. Lo cierto es que, cuando se grabó este programa, la joven todavía no se había examinado. Aun así, estamos completamente convencidos de que todo le saldrá a pedir de boca. ¡Mucha suerte, Melani!