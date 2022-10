Trueno y Tiago PZK han sorprendido a sus fans al poner fecha de estreno a Hood Remix, su esperada colaboración. Una canción donde ambos artistas volverán a unir sus voces de nuevo, tras el éxito de su anterior colaboración en Salimos de Noche.

Tras haberse convertido en dos referentes de la música urbana en todo el mundo, la noticia de su nueva colaboración ha generado una gran expectación en las redes sociales. De esta forma, Hood Remix y llegará este mismo viernes 7 de octubre, una canción que pertenece al disco Bien o Mal de Trueno, y con la que ambos pretenden volver a conquistar a sus fans una vez más.

La noticia la han dado ambos artistas a través de las redes sociales: “HOOD (Remix) Ft @tiagopzk EN DOS DIAS ESTAMOS AFUERA”, escribieron en sus respectivas cuentas de Instagram junto a un vídeo en el que aparecían realizando una videollamada.

Debido a que tanto Trueno como Tiago PZK se encuentran en sus respectivas giras, este es el motivo por el que no han podido reunirse para anunciar su nueva colaboración, debido a que se encuentran en partes del mundo diferentes, sin posibilidad de reunirse con sus apretadas agendas.

«Si vuelvo para el hood está mi name, pero si no estás tú no me hace bien”, canta el artista argentino de 20 años en su colaboración junto a Tiago PZK. “Vivo en un deja vu pensando again como darle la vuelta al planeta temprano”, continúa el intérprete de El último beso.

Como era de esperar, la noticia de su nueva unión musical ha sido muy bien recibida por sus fans, que no pueden esperar a verles una nueva colaboración musical. Y es que tras el éxito de Salimos de Noche, con más de ciento cincuenta millones de visualizaciones en el videoclip, no hay duda de que Hood Remix será un nuevo hit mundial.