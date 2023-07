Con el paso de los años, Tom Holland se ha convertido en uno de los actores más conocidos de todo Hollywood. A lo largo de su trayectoria profesional muchas han sido las producciones que han alzado su carrera artística, destacando los largometrajes de Lo Imposible y Spiderman. Pero, como suele suceder en el mundo de las celebridades, ser una estrella a tan temprana edad tiene sus consecuencias.

Recientemente, el actor de 27 años se ha abierto como nunca en el pódcast de On Purpose with Jay Shetty. Un encuentro donde, para sorpresa de todos, ha confesado haber tenido problemas con el alcohol.»Creo que cualquiera que se tome una cerveza todos los días probablemente tenga un pequeño problema», afirmó.

Además, teniendo en cuenta los numerosos eventos a los que acude como celebridad, la bebida se convirtió en la principal vía de escape a su «ansiedad social». Una situación que se fue agravando y por la que decidió cortar por lo sano y formar parte del ‘Dry January’, una campaña iniciada por las autoridades sanitarias de Reino Unido que anima a no consumir alcohol durante el mes de enero.

Sin embargo, aún seguía sintiendo la tentación de querer probar alguna bebida. «Sentía que no podía tener vida social. Sentía que no podía ir al pub y tomarme un refresco de lima. No podía salir a cenar. Me costaba mucho, mucho, y empecé a preocuparme de verdad por si tenía un problema con el alcohol», confesó.

Fue entonces cuando decidió ponerse un objetivo más largo y alejarse por completo de las personas que lo incitaban al consumo del alcohol. «Cuando llegué al 1 de junio, mi cumpleaños, era más feliz que nunca antes en toda de mi vida… Podía dormir mejor. Podía manejar mejor los problemas. Las cosas que iban mal en el rodaje, que normalmente me ponían de los nervios, podía tomarlas con calma. Tenía una mayor claridad mental. Me sentía más sano, más en forma», ha añadido.

Un lado, hasta ahora, completamente desconocido del actor y con el que demostró que en Hollywood no todo es oro lo que reluce. Además, con sus palabras, se ha convertido en un ejemplo de lucha y perseverancia para todas las personas que se encuentran pasando por una situación similar.