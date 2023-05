‘The Mother’(La Madre): el final explicado de la nueva película de Jennifer Lopez para Netflix

The Mother (La Madre) se ha convertido en una de las películas de Netflix del momento. Protagonizada por Jennifer Lopez, este misterioso thriller se ha convertido en el mejor estreno cinematográfico de la plataforma de streaming de lo que llevamos de 2023.

La película narra la historia de una asesina sin nombre que deja el ejército para dedicarse al tráfico de armas, que intenta vender a sus socios y amantes después de quedarse embarazada. Doce años después de dar a su hija (Lucy Paez en el papel de Zoe) en adopción para mantenerla a salvo, la niña corre un grave peligro y su madre comienza un plan para rescatarla.

Tras su estreno en Netflix, The Mother no se ha posicionado como una película complicada de ver ni de entender, ni tampoco una película que tenga demasiados giros. Sin embargo, su final aparentemente sin resolver ha dejado muchas dudas a los espectadores.

La película no desvela el nombre de la protagonista, ni mucho menos el nombre del padre de la niña, aunque tanto Álvarez como Lovell creen que podrían serlo, la protagonista se encarga de desvelar que la identidad del padre no se corresponde con ninguno de ellos.

Cabe destacar que el personaje de Héctor es el primero en morir. Al personaje se le descarta rápido como padre, mientras que Joseph Fiennes tiene todas las papeletas para serlo. Cabe recordar que él acuchilla su barriga al inicio de la película, y también el que acaba la cinta como el gran enemigo de la protagonista.

Por otro lado, el destino del Agente Cruise es el único que la película deja a la libre interpretación de cada uno, y es el menos predecible. Aunque se esperaba que acabase con la protagonista de la película, Jennifer Lopez, nada más lejos de la realidad, pues termina siendo una relación frustrada.

En cuanto a la relación de Zoe y su madre, no es demasiado buena. Más allá de protegerla, la protagonista de la película no tiene demasiado que aportar a la joven, que está a punto de comenzar una etapa de vital importancia como es la adolescencia. No obstante, aunque sea de lejos, la protagonista seguirá observándola, asegurando de que tenga una vida como cualquier adolescente normal.