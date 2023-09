Taylor Swift rompe un nuevo récord con la preventa de entradas de la película de ‘The Eras Tour’

The Eras Tour se ha convertido en la gira más multitudinaria y cotizada de la historia. La nueva gira de Taylor Swift ha provocado colapsos hasta ahora nunca vistos en plataformas de ventas de entradas como Ticketmaster, y ahora, la artista ha roto un nuevo récord con la preventa de las entradas de la película de su gira.

Tras anunciar la película del tour mundial de Taylor Swift, hubo algunas productoras que se vieron obligadas a cambiar la fecha de estreno de sus películas por coincidir con la de la artista estadounidense, y ahora amenaza con convertirse en una de las películas más taquilleras del año.

Según la revista Variety, la película de The Eras Tour ha alcanzado los 26 millones de dólares en las primeras 24 horas de preventa de entradas en AMC Theatres, batiendo el récord que tenía Spider-Man: No way home, con 16,9 millones de dólares.

Taylor Swift’s #TSTheErasTourFilm has sold $26 MILLION in tickets on its first full day out at pre-sale, becoming the BIGGEST pre-sale day in AMC’s 103 years!

—It shattered the previous record held by ‘Spiderman: No Way Home’ ($16.9 MILLION) in its first 3 hours on sale! pic.twitter.com/iqJMwoBrfp

— SpotifySwiftie (@SpotifySwiftie) September 1, 2023