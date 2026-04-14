Susanna Griso, destrozada tras la trágica muerte de su caniche Obi: «Se zamparon al perro»

Susanna Griso se ha convertido en una de las presentadoras de televisión más queridas y reconocidas de nuestro país. A pesar de que está viviendo uno de los mejores momentos a nivel profesional, lo cierto es que, recientemente, se ha quedado consternada con lo sucedido con su mascota.

Todo ocurrió antes de Semana Santa, cuando la presentadora de Espejo público sufrió una durísima pérdida, al perder a su perro de una forma verdaderamente trágica. Fue Carlos Pérez Gimeno el encargado de hacer pública la noticia en Las Mañanas de Federico.

Todo ocurrió cuando la periodista se encontraba junto a Luis Enriquez, su prometido. Juntos, «tuvieron que ir a una residencia de perros», en la que había «un apartado con perros como los rottweiler». Unas razas que, como recordó el periodista, «son muy peligrosas».

Susanna Griso acudía a ese lugar junto a su caniche y, según el testimonio de Carlos Pérez Gimeno, el animal «se escapó». Y añadió: «Entró donde los rottweiler y se zamparon al perro», aseguró, dejando a todos completamente sin palabras.

Lejos de que todo quede ahí, dio a conocer cómo se sentía la presentadora de Espejo público tras lo sucedido: «Tiene un soponcio…». Por si fuera poco, Carlos Pérez Gimeno continuó compartiendo más detalles de este trágico suceso que ha dejado desolada a la periodista.

«Era un perro pequeñito que, a lo mejor por su tamaño, se metió donde los perros grandes con su mejor intención y no salió nunca más, se lo zamparon», expresó. Por lo tanto, es un hecho profundamente doloroso, puesto que no solamente estamos ante la pérdida de una mascota, sino que todo ha ocurrido de una manera trágica.

Debemos tener en cuenta que, según diversos medios especializados, el caniche que habría perdido Susanna Griso sería Obi, al que llamó de esta forma por Obi-Wan Kenobi, personaje de Star Wars. De hecho, lo adoptó en 2023 durante unas vacaciones en Asturias.

«Lo recogí en un centro especializado en la cría y cuidado de perros. Se ha acoplado a las mil maravillas a la familia», comentó por aquel entonces Griso, cuando decidió hablar del nuevo miembro de su familia. Además, fue más allá: «Parece bueno, pero Obi es muy activo y muy sociable».

Hace unas horas, y tras esta durísima pérdida, la presentadora publicó unas imágenes con dos nuevos cachorros de caniche, que se suman a la galga que ya tenía. «La familia crece. Llegan los primos», ha escrito junto a la fotografía en la que ella misma aparece junto a estos dos perros.