¿Bailando sevillanas?: El detalle en los calcetines de García-Page que ha descolocado a Susanna Griso

Emiliano García-Page ha sido el invitado del viernes en el plató de Espejo Público, donde ha podido hablar con Susanna Griso de toda la actualidad política nacional e internacional, especialmente de todos los juicios que están salpicando en los últimos días al PSOE, su partido. Pero, lejos de la política, el presidente manchego ha llamado la atención de su entrevistadora por sus calcetines, que son bastante más originales que lo que uno espera.

Aunque en toda España es conocido por ser una de las voces más críticas contra Pedro Sánchez dentro de los socialistas, en Castilla-La Mancha tiene un divertido mote, puesto que muchos le llaman Pepe Pinreles. Algunos se lo llamarán con más cariño que otros, pero este apodo llega por lo atrevido que es con los calcetines.

Aunque es habitual verle vestido de traje, como exige su puesto de presidente autonómico, suele lucir calcetines coloridos y con motivos bastante originales. En este caso, para su visita al plató de Antena 3 había elegido unos con detalles de varias parejas bailando sevillanas con los trajes típicos de la Feria de abril, algo que a varios de los presentes en el plató ha podido llamar la atención, aunque en televisión no se podía apreciar tanto.

Al final de la charla es cuando Griso ha querido dejar a un lado la tensión y los temas políticos, para abrir este asunto tan curioso. Al levantarse de la silla para despedirse del político, ha dejado caer que su compañera Lorena García (que es manchega) se había fijado en ellos. «Lorena le preguntaba por los calcetines», decía con una sonrisa.

García Page ha explicado que este regalo se lo hizo la Casa Regional de Castilla-La Mancha en Sevilla. Para explicar por qué eligieron este diseño, Emiliano ha explicado la unión entre Andalucía y La Mancha: «Hay que tener en cuenta que la sevillana desciende de la seguidilla manchega».

Los originales calcetines de Emiliano García-Page son sevillanos

Aunque el político ha mencionado que la empresa se llama «Pinrel», lo cierto es que la marca es Pepe Pinreles, muy conocida en toda Andalucía. Esta firma es famosa por sus diseños basados en las ferias de toda Andalucía, equipos de fútbol, dedicados a la Semana Santa y hasta tienen una colaboración con la empresa de cervezas Cruzcampo.

En concreto, el modelo que lucía García-Page tiene el nombre de A bailar, que la propia marca promociona asegurando que «muestra parejas vestidas de corto y con trajes de flamenca moviéndose al compás». Este regalo es asequible para todos los bolsillos, puesto que en su web tiene un precio de menos de 10 euros.