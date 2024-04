‘Supervivientes 2024’ confirma su repesca: ¿cómo funciona y qué concursantes podrían regresar?

Supervivientes 2024 está siendo una edición repleta de emociones. Recientemente, los espectadores de formato han sido conocedores del nombre de la última expulsada de la semana: Laura Matamoros. El final de una aventura para ella que llega años después de su primer paso por Honduras.

La hija de Kiko Matamoros regresó al concurso con el objetivo de alzarse, esta vez sí, con la victoria. Pero, tal parece que sus objetivos no se han cumplido como ella esperaba. Eso sí, lo que a nadie dejó indiferente fue que, en la pasada emisión de Supervivientes: Tierra de Nadie, la influencer seguía en la isla y no de camino a España.

Ante ello, Laura Matamoros manifestó sus inquietudes y le preguntó a Carlos Sobera si el motivo de su todavía estancia en Honduras se debía a una posible repesca. Una teoría con la que la madrileña no iba nada mal desencaminada, y así se lo hizo saber Sobera.

De esta manera, la organización del programa ha explicado que uno de los expulsados tiene la oportunidad de volver a convertirse en concursante de pleno derecho. Unas palabras con las que dejaban claro que, efectivamente, comenzaba la repesca de Supervivientes 2024.

La plaza disponible se la disputan Laura Matamoros, Rocío Madrid, Lorena Morlote y Kike Calleja, quiénes han sido los expulsados oficiales. Todo ello sumado al concursante que salga eliminado a lo largo de esta semana. Asimismo, Carmen Borrego y Zayra Gutiérrez no cuentan con esta posibilidad debido a que su regreso a España se ha debido a una recomendación del equipo médico.

Llega la repesca a #Supervivientes y Carlos Sobera explica cómo será la dinámica: «Un expulsado volverá» #TierraDeNadie6 https://t.co/nz8ow5RuDC — Supervivientes (@Supervivientes) April 16, 2024

¿Cómo se escogerá al ganador de la repesca?

Tal y como ha explicado Carlos Sobera en la pasada gala, la votación express para elegir al concursante repescado se abrirá después de que se haga oficial la salida del próximo superviviente. Una decisión muy crítica donde los expulsados contarán con una última oportunidad de volver a demostrar el por qué nunca debieron ser eliminados del reality.

Como era de esperar, ante esta noticia, las celebridades eliminadas han mostrado su ilusión por volver al concurso. «Ahora tengo que reír yo con los demás y seguir disfrutando de esta isla», aceptaba la propuesta Laura Matamoros.

«Me encantaría volver a Supervivientes porque creo que se han quedado muchas cuentas pendientes, hay que sacar todavía más cosas que no se saben y hay mucha guerra que dar allí», comentaba Kike Calleja, por su parte. Lorena Morlote, lejos de negarse a esta nueva oportunidad, ha aceptado encantada.

«Me encantaría volver porque me faltó mucho por vivir, me fui muy pronto y tuve una nominación muy injusta», señaló. Fue entonces cuando Rocío Madrid se sinceró. Recordemos que la actriz manifestó abiertamente que su paso por los Cayos Cochinos ha sido una de las experiencias más malas de su vida. Por ello, su aceptación estaba en duda.

«Jamás se me hubiera ocurrido decir que sí porque vine muy quemada y sin entender muchas cosas, pero con la perspectiva que te da el verlo desde aquí, me da fuerza para ir y arreglar muchas situaciones que han sido confusas y no se han entendido», sentenció.