‘Supervivientes 2023’: una nueva concursante activa el protocolo de abandono

Supervivientes 2023 ha activado el tercer protocolo de abandono en lo que lleva de edición, la primera en hacerlo fue Patricia Donoso, quién sentía que no debía estar allí pues estaba perjudicando a sus compañeros. Durante la última gala, fue Gema Aldón la que activó el protocolo, muy convencida de querer volver a España, a causa de una dolencia en el codo que no la estaba dejando disfrutar la experiencia.

Al enterarse de la decisión, Ion Aramendi le recordaba las graves consecuencias que tendría su salida del programa, además, a modo de intentar que se quedara, la concursante pudo hablar con su madre Ana María Aldón para que tratara de convencerla. Gema Aldón quiso decir unas palabras antes de salir de Supervivientes 2023: “Llevo tres días sufriendo algún tipo de dolencia en el codo, se me inflamó y es insoportable. He tenido una hija y a mi no me ha dolido tanto parir como me está doliendo este codo. No puedo más físicamente ni psicológicamente”, comentaba muy disgustada.

Ion Aramendi le quiso recordar que fue ella la que tomó la decisión de no aceptar el tratamiento médico, aunque finalmente ha aceptado ponérselo, pero este tardará algunos días en hacer efecto: “Nosotros hacemos caso al equipo médico y lo que nos ha dicho es que puedes seguir en la playa y que ellos te van a seguir observando para ver cómo vas evolucionando. No hay razones que aconsejen tu evacuación y deberías continuar con el tratamiento”, le aclaraba.

Gema Aldón explicaba que le tenía pánico a las agujas y por ello decidió rechazar el tratamiento, pero este era tan fuerte que no podía aguantarlo más: “No puedo pasar ni un día más en esa esterilla con estos dolores terribles. Se que tengo que hacer frente a muchas cosas si rechazo, pero voy a hacer frente y me voy a ir a España», se cerraba así la conexión con Honduras.

Minutos más tarde, lo que esta no sabía era que iba a poder hablar con su madre en directo: “ Sigue porque tú puedes y lo estás demostrando. Queremos verte esa alegría, cuenta hasta diez y sigue adelante, por ti y por tu hija, como yo lo hice por ti también”, expresaba muy emocionada.

«Sigue con toda la fuerza que tú tienes, que te amo con locura. Llora y desahógate, pero tira para adelante”, le decía a su hija. Gema Aldón le pedía que cuidaran muy bien a su hija y que no se olvidara de ella: “Seguimos, siempre fuertes”, concluía.