Sufjan Stevens confirma que padece el síndrome de Guillain-Barré: qué es y por qué no podía andar

Sufjan Stevens, uno de los cantantes y compositores estadounidenses más reconocidos en todo el mundo, ha emitido un comunicado de lo más emotivo. Entre otras cuestiones, confirmó que se está recuperando del conocido como Síndrome de Guillain-Barré. Se trata de una enfermedad neurológica rara, que le ha provocado una parálisis.

De esta forma, y como consecuencia del proceso de recuperación en el que está inmerso, Sufjan Stevens no ha podido promocionar su nuevo álbum de estudio. En el comunicado, publicado en su página web oficial, el artista de 48 años quiso contar, con lujo de detalles, lo ocurrido: «El mes pasado me desperté una mañana y no podía andar»

Por si fuera poco, añadió: «Tenía las manos, los brazos y las piernas dormidos, y con hormiguero. No tenía fuerza, ni tacto ni movilidad». Como consecuencia de esta preocupante situación, Sufjan Stevens puso rumbo al hospital, donde le realizaron numerosas pruebas médicas. Él mismo ha reconocido que llegó a estar nada más y nada menos que «dos semanas atrapado en la cama».

Fue entonces cuando los médicos no dudaron en el diagnóstico: síndrome de Guillain-Barré. Estamos ante una enfermedad de tipo autoinmune que hace que el sistema inmunitario dañe, por completo, las células nerviosas. Esto provoca debilidad muscular y, si se trata de un caso grave, hablaríamos de parálisis.

Estamos ante un trastorno poco frecuente y, por si fuera poco, se desconoce la causa de esta peculiar enfermedad. Como rendirse no estaba en sus planes, Sufjan Stevens no tardó en empezar con el tratamiento: «Me han administrado infusiones de inmunoglobulina durante cinco días y rezan para que la enfermedad no se extienda a los pulmones, el corazón y el cerebro».

Además, entre otras cuestiones, el estadounidense confirmó que está asistiendo a terapia de rehabilitación con el fin de fortalecer los músculos de su cuerpo. Es más, se encuentra en una situación que, hasta hace unos meses, ni tan siquiera imaginó que iba a vivir: está aprendiendo a andar de nuevo.