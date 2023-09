Una streamer, acosada sexualmente en pleno directo en Twitch: «Tenía moratones del ataque»

El pasado martes 12 de septiembre la policía de Hong Kong ha detenido a un hombre por acosar sexualmente a una popular streamer. Al parecer, la joven se encontraba en pleno directo mostrándole a sus suscriptores algunos lugares de la ciudad de manera turística.

Fue entonces cuando la coreana, conocida en redes sociales como May5w, fue perseguida sin permiso por un hombre de 46 años. Asimismo, el responsable aprovechó que se encontraba sola e indefensa en la calle para empujarla contra la pared. Una situación que tuvo lugar a pesar de que la joven le pedía que la dejara en paz.

Twitch streamer was sexually assaulted live in Hong Kong by a stranger. pic.twitter.com/7YwWkrQjLy

— DramaAlert (@DramaAlert) September 11, 2023