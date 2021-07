Los seguidores de ‘Stranger Things’ están cada vez más cerca de poder saborear la cuarta temporada. Hasta la fecha, Netflix ha lanzado pequeñas pistas de lo que será la nueva entrega. Aunque en las imágenes no podamos deducir mucho, ya conocemos varios detalles.

La tercera temporada de la serie llegó a la plataforma en verano de 2019, arrasando con el streaming. El final de la entrega nos dejaba muchas incógnitas sin resolver, y más tras descubrir las escenas post-créditos. Jim Hopper no está muerto, cómo nos hicieron pensar, lo corroboraron las últimas imágenes y más tarde un pequeño teaser donde pudimos ver al sheriff en Rusia en extrañas condiciones.

Pero no es el único adelanto de ‘Stranger Things’ que ha lanzado Netflix, hace unas semanas un nuevo teaser nos mostraba un pequeño fragmento del oscuro pasado de Eleven, la protagonista. Bajo el título de “Once, ¿estás escuchando?” veíamos unos minutos de lo que será la nueva temporada. Pero la pregunta sigue estando ahí, ¿cuándo veremos el nuevo contenido de la serie?

Una de las mayores incógnitas es la fecha de estreno. Cuando parecía que todo estaba listo para hacernos llegar una nueva entrega en 2020, apareció la pandemia truncando todos los planes. El equipo se vio obligado a parar los rodajes ante las duras condiciones que se están viviendo y esto ha provocado que la cuarta temporada no llegue hasta 2022, según cuenta Finn Wolfhard (Mike).

Los creadores de ‘Stranger Things’, Matt Duffer y Ross Duffer, han confirmado que esta no sería la última entrega porque están buscando un cierre “limpio, específico y definido”, tanto en la trama general como en la de cada personaje. David Harbour (Hopper) también adelantó en una entrevista que esta próxima temporada tendrá un giro interesante en la historia y que Hawkins (ciudad) dejará de ser el lugar donde ocurren todas estas cosas extrañas.

“Es más grande, eso lo primero. En escala, en panorama, incluso en la idea de que no estamos en Hawkins. Nosotros, gente lugareña, pero también reforzando y cerrando en una dirección que lo hace tener claro, muy específico y definitivo al final en algún punto, de lo cual no puedo hablar”, expresaba el actor que interpreta al sheriff de la ciudad. Todo apunta a que el final está más cerca de lo que esperamos pero llegará con un cierre épico.

A través de la cuenta de ‘Strager Writters’ también se ha podido conocer que serán nueve los episodios de esta temporada y que el primero de ellos se llamará ‘The Hellfire Club’. El segundo y tercer episodio tendrán mucho que ver con el tiempo, como mostraba la cuenta de ‘Stranger Things’ en una imagen de un reloj de péndulo con el título ‘Mientras tanto en el mundo invertido’.

meanwhile in the upside down… pic.twitter.com/BtPlMjy0pS

— Stranger Things (@Stranger_Things) October 1, 2020