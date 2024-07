Sonsoles Ónega, sobre el problema de salud que llegó a padecer: «Ha sido un año muy exigente»

Sonsoles Ónega se ha convertido en una de las grandes referentes de actualidad en nuestro país, de eso no cabe duda. La popular presentadora y periodista lidera las tardes de Antena 3 con Y ahora Sonsoles, su propio programa de televisión.

Una emisión que ha sido elegida por el público español, por encima de sus grandes competidores. Todo ello sumado a su exitosa carrera como escritora. Y es que no debemos olvidar que Sonsoles Ónega se alzó con el Premio Planeta 2023, uno de los galardones más importantes y que otorga nada más y nada menos que un millón de euros al ganador. Un hito que logró gracias a su novela, titulada Las hijas de la criada.

#Audiencias I 👑 @YAhoraSonsoles es LÍDER y el magacín MÁS VISTO de la Tarde 📺 Logra un 12,1% este miércoles, con 839.000 seguidores de media y 2.560.000 espectadores únicos 📈 Se sitúa muy POR DELANTE de su directo competidor, en franja (+2,1 puntos) y coincidencia (+1,8… pic.twitter.com/el3PaZPnXR — Atresmedia Comunicación (@atresmediacom) July 4, 2024

Debido a que el final de la temporada televisiva se encuentra a la vuelta de la esquina, Sonsoles Ónega dio unas declaraciones a Europa Press durante la entrega de los Premios Merca2 2024. De esta manera, y a la pregunta de qué le pedía a la vida en sus casi 47 años, fue honesta al respecto.

«No pido nada, tan solo que me sea conservada como hasta ahora. Lo más valioso es tener salud para ir con todo», dijo con sinceridad. Unas palabras con las que hizo referencia al problema de salud que le ha afectado durante este último año. «Este año he descubierto que mi resistencia tiene límite y llegué a padecer agotamiento crónico», confesó.

El 2024 ha sido un año complicado para Sonsoles Ónega, pero del que no se arrepiente de nada. «Ha sido un año muy exigente, pero no me quejo en absoluto de los resultados, ya sabíamos que iba a ser una temporada difícil, lo dije cuando arrancó, tenemos una competencia entre los grandes de la televisión y hemos acabado bien, con muchas ganas para el año que viene», afirmó feliz.

Sonsoles Ónega habla de su nueva pareja

Respecto a la próxima temporada de Y ahora Sonsoles, la comunicadora afirmó que tiene muchas ganas de todo lo que se avecina en la cadena. Pero, antes, tomará con mucho gusto las semanas de vacaciones que le concede el grupo de comunicación. Un tiempo de desconexión y descanso que disfrutará junto a su nueva pareja, Juan, un financiero de 52 años al que conoció a través de unos amigos.

La presentadora se ha mostrado siempre muy reservada con su vida privada, pero, en esta ocasión, ha hablado de su chico. De esta manera, Ónega afirmó que está muy contenta de vivir esta etapa de su vida con su pareja, quien la acompañó en la entrega de premios. «Pues sí, la verdad es que muy contenta de que me acompañe», dijo la presentadora para finalizar.