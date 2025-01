Una soltera de ‘First Dates’ termina su cita llorando: «Ojalá estuviera aquí»

Una noche más, First Dates volvió a abrir las puertas de su restaurante del amor con el objetivo de recibir a su nueva tanda de participantes. Un encuentro televisivo donde dos solteros que no se conocen de nada tienen una cita por primera vez. De esta manera, los espectadores de Cuatro tuvieron la oportunidad de conocer a comensales como Javier, de 61 años, y María, de 56 años. Dos comensales con muchas ganas de encontrar el amor y de volver a ilusionarse. Originario de Aldaia, el soltero fue el primero en llegar al formato.

Javier contó en su presentación que trabajó prácticamente toda su vida como chapista y pintor. «Yo me identifico con el tigre por su bravura. Porque es un animal al que si no molestas, no te va a hacer nada», dijo. Pues, se manifestó como un fiel amante de los animales exóticos. Minutos después llegó María, originaria de Manises. «Soy una mujer empoderada, luchadora. Porque no consiento una injusticia», afirmó frente al equipo del programa. La primera toma de contacto entre los solteros fue bastante acertada, y no tuvieron problema en dejarlo claro.

Javier y María aceptaron seguir conociéndose, por lo que se trasladaron hasta el restaurante del amor. Un lugar mucho más íntimo donde hablaron de diversos temas con el objetivo de descubrir si compartían algún gusto o afición en común. Efectivamente, así fue.

La pareja de solteros no solo compartía muchos gustos en común, también tenían ideales muy parecidos. Pero, aunque todo marchaba a las mil maravillas durante la cita, la soltera no pudo evitar emocionarse al recordar a su difunta madre mientras explicaba que llevaba cuatro años cuidando de su padre, de 92 años.

Ante sus palabras, Javier no pudo evitar simpatizar. «Yo con mi madre hice lo que pude. Ojalá la tuviera aquí», comentó el soltero. «Claro… no me hagas llorar. Me acuerdo de mi madre…», contestó María, con la voz quebrada. Un emotivo momento donde el soltero no dudó en consolarla con cariño.

La decisión final de ‘First Dates’

«No llores, ella querría que estuvieras feliz», le dijo. «Lo sé. Ella me está ayudando. Pero me emociono. Me hace falta», le respondió la valenciana. Fue entonces cuando el participante le dio su mano, como muestra de afecto. «No puedo hablar de ella. Va a hacer 15 años y sigo sin poder. Puedo nombrarla. Pero es que una madre es… No sé cómo explicarlo», comentó ella a las cámaras del programa.

Las emociones estuvieron presentes durante la mayoría de la velada, pero eso no impidió que ambos disfrutasen del encuentro. Por ello, en la decisión final de First Dates, los dos solteros tuvieron claro que querían seguir conociéndose fuera del formato. Un «sí» rotundo a una segunda cita donde las muchas cosas en común que compartían fueron el impulso que necesitaban para apostar por un posible futuro juntos.