First Dates, poco a poco y con el paso de los meses, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más sigue dando de qué hablar en Cuatro. Tanto es así que cada vez son más los solteros que se animan a visitar el restaurante más famoso de la televisión en busca de su media naranja. El pasado jueves 22 de mayo pudimos disfrutar de una nueva entrega de First Dates en Cuatro. De esta forma, conocimos Carmen, una auxiliar de clínica de 50 años que llegaba desde Zaragoza. No tardó en confesar que era una mujer con mucho carácter y muy exigente en el amor: «Intento controlar mi carácter porque lo tengo fuerte, pero estoy bien», reconoció. Se encontraba en un gran momento vital, por lo que su objetivo era conocer a un hombre con los siguientes requisitos: «Que me cuide, que me sepa tratar, que me sepa llevar y que me quiera».

Su cita para esa noche era Angelo, un chef italiano de 48 años afincado en Gerona. «Cuando me enamoro suele ser algo tonto, pierdo el sentido de la realidad», comentó. La primera impresión de ambos fue muy distinta, ya que el soltero se vio sorprendido al conocer a Carmen: «Es una mujer muy guapa, tiene unos ojos muy bonitos, pero que venga con pantalón de piel y plumas a la cita lo veo muy atrevido». Ella, por su parte, era verdaderamente incapaz de ocultar su decepción: «Me gusta mucho el hombre italiano, pero Angelo no. No es mi estilo para nada». Tras intercambiar unas primeras palabras, Laura Boado les acompañó hasta la mesa que tenían reservada para poder disfrutar de la velada. Fue entonces cuando el italiano trató de adivinar la edad de Carmen. Aunque acertó, la zaragozana se sentía verdaderamente incapaz de tolerar la forma de ser de su cita.

Sobre todo después de los comentarios que hizo sobre su físico, que eran totalmente fuera de lugar. «Con una falda me hubieras gustado más. Lo primero en lo que me fijé fueron tus curvas. Mentir no es mi virtud», reconoció Angelo. Algo que horrorizó por completo a Carmen: «Eso me molesta. Se refería solo a unas curvas y eso me parece algo fuera de lugar».

Y fue más allá: «Podía haber quedado como un señor y ha quedado como poco señor». Lejos de que todo quede ahí, el italiano afincado en Gerona reconoció que le había quitado años a su cita con el objetivo de quedar bien. Algo que hizo que Carmen se horrorizase aún más: «Dice lo que piensa pero, a veces, hay que ser un poco más comedido. Me parece una falta de educación».

La cita seguía su curso, pero ella estaba cada vez más convencida de que Angelo no era, ni de lejos, lo que estaba buscando: «No me ha gustado ni físicamente, ni cómo viste, ni me gusta su manera de ser, ni cómo entra a matar. No es mi prototipo». El chef, por su parte, se sinceró al respecto ante las cámaras del equipo de First Dates: «El amor es una cosa que se nota enseguida, cosa que hoy no he notado».

Así pues, tras una velada completamente desastrosa, Carmen y Angelo volvieron a verse las caras en la decisión final. Él se negó a tener una segunda cita con ella por «falta de química». Ella no solamente estuvo de acuerdo, sino que aprovechó ese encuentro para mostrarse contundente: «Ha habido dos cosas que me has dicho que no me gustan. Una ha sido la minifalda y la otra mis curvas. Podría haber sido más fácil si no hubieras contestado según qué cosas».