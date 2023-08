Sia estrena nueva canción con motivo del Mundial de Futbol Femenino

Sia ha vuelto con una nueva canción. Tras compartir con el mundo sus problemas de salud mental, la artista ha regresado a la escena musical, y lo ha hecho por todo lo alto, con un tema compuesto para el Mundial de fútbol femenino, que se está disputando en Australia y Nueva Zelanda.

La cantante, originaria de Australia, ha sido la encargada de poner la banda sonora a la cobertura que la cadena de televisión Fox está realizando del evento deportivo internacional. Una canción cuyo título Champion y que ya se ha estrenado, aunque de momento no de manera oficial.

Todos los fragmentos que que se han podido escuchar de esta canción tanto a través de las redes sociales como en las plataformas de streaming, se han estrenado con el sonido de las locuciones de televisión sobre la canción por lo que resulta muy difícil poder escucharla bien. De esta forma, los fans piden que se estrene una versión de estudio oficial.

Ha sido a través de sus redes sociales, donde la artista ha estrenado la canción, aunque todo apunta a que también va a tener un lanzamiento posterior al Mundial de Futbol Femenino, de esta forma, sus fans podrán escuchar la canción al completo.

«I’m a champion and I’ve got my hands in the air, yeah, yeah», dice la letra de la canción que se puede escuchar de fondo, por detrás de las voces de los comentaristas del canal de televisión estadounidense, encargado de retransmitir el mundial.

Una canción ambientada en el torneo futbolístico femenino, que como era de esperar, ha hecho que los fans de la artista australiana inunden las redes sociales de mensajes, pidiéndole que regrese a la música con un nuevo single oficial.