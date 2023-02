Shawn Mendes se sincera sobre su decisión de posponer su gira para priorizar su salud mental

Shawn Mendes ha atravesado unos meses complicados, tras los cuales, parece que poco a poco el artista canadiense está listo para volver al ruedo. Tras la cancelación de su gira Wonder para priorizar su salud mental, en una entrevista con The Wall Street Journal se ha sincerado sobre cómo ha vivido estos últimos meses.

El artista ha abordado con sinceridad sus problemas de salud mental, lo que finalmente lo llevó a posponer y más tarde a cancelar por completo todos los conciertos de su gira por Estados Unidos y Europa que tenía programados el año pasado.

“No estaba del todo preparado para lo difícil que sería hacer una gira. Ha quedado claro que necesito tomarme el tiempo que nunca me tomé personalmente, para ponerme a tierra y volver más fuerte”, escribió el pasado mes de julio en un comunicado publicado en redes sociales.

“I think everyone should know what they look like with a shaved head. I also was just feeling this urge to just shake myself up a little bit.”

— Shawn Mendes tells the Wall Street Journal of his hair makeover pic.twitter.com/MjVvGU7eMP

— Pop Crave (@PopCrave) February 21, 2023