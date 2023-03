A mediados del año pasado, Shawn Mendes decidió posponer su gira mundial Wonder Tour para priorizar su salud mental. El artista atravesó unos meses complicados, tras los cuales parece que ya está listo para volver al ruedo. Y así lo ha confirmado en una entrevista reciente con GQ España.

En la entrevista, el artista ha hablado sobre todo lo ocurrido en el último año. Shawn Mendes ha abordado con sinceridad sus problemas de salud mental, lo que finalmente lo llevó a posponer y más tarde a cancelar por completo todos los conciertos de su gira por Estados Unidos y Europa que tenía programados el año pasado.

“Creo que, como sociedad, nos han enseñado a no pedir ayuda, a ser fuertes y a subir una escalera por nuestra cuenta. Muchas cosas han cambiado desde entonces, aunque para mí lo más importante ha sido comprender que mi verdad es lo más esencial», expresa el artista.

“Nos han enseñado a no pedir ayuda, a ser fuertes y a subir una escalera por nuestra cuenta”, cuenta @ShawnMendes , que el año pasado detenía su gira mundial en aras de poner un necesario orden en su cabeza. Y añade: “Considero que soy mucho más útil cuando vivo mi propia verdad” pic.twitter.com/cO2e4E6ADE — GQ España (@GQSpain) March 14, 2023

Y añade: «Lo que quiera que sea esa verdad… porque si alguna vez trato de hacer alguna cosa o de montar un espectáculo siendo algo que no soy, siempre termino sufriendo, me paralizo y eso no sirve de ayuda”, expresó sobre los baches que ha vivido en el último año.

Shawn Mendes asegura que se siente mucho más cómodo cuando puede ser él mismo: “Considero que soy mucho más útil y genero mucho más impacto cuando vivo mi propia verdad, y creo que eso es lo más difícil que he hecho en mi vida, aunque irónicamente también debería ser lo más fácil».

Además, el artista canadiense ha confirmado que ya está trabajando en su nueva música: «He estado en el estudio haciendo un poco de música otra vez. Quiero que todo sea muy sencillo ahora mismo y centrarme en el ahora, y si, como hablábamos, puedo seguir siendo auténtico y verdadero hoy, lo más probable es que pueda hacer más cosas en el futuro”.